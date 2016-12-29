Google не изменит поиск, вызвавший обвинения в пропаганде джихадизма

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Американская компания Google отказалась ограничить функцию автоматического заполнения при вводе в строке поиска запроса о радикальном исламском проповеднике Анваре аль-Авлаки, пишет газета Times.

По данным издания, компанию раскритиковали за то, что при вводе в поисковике имени аль-Авлаки благодаря функции автозаполнения мгновенно отображаются варианты поиска со словами "цитаты" и "лекции", хотя интернет-пользователь может еще даже не закончить писать имя проповедника. Тогда по первым же предложенным ссылкам можно найти записи лекций аль-Авлаки. Однако, если функция автозаполнения отключена, первыми предлагаются ссылки о его террористической деятельности.

"Это побуждает людей искать такие вещи и наводит на мысль, что делать это нормально. В совокупности с тысячами видео и сайтами, призывающими совершать атаки на Запад, это невероятно опасно: мы обнаружили доказательства около 90 примеров террористов, которые нападали на западные цели, будучи под влиянием материалов аль-Авлаки, выложенных в интернете", — заявила руководитель научно-исследовательских работ в неправительственной организации "Проект по борьбе с экстремизмом" Джули Шейн.

По словам главы объединенного европейского отделения Google Мэтта Бриттина, компания усердно работает над удалением оскорбляющего, незаконного контента, пропагандирующего ненависть. Однако функция автозаполнения действительно экономит людям время, и поэтому Google не намерен ее ограничивать или менять алгоритм расположения результатов запросов, пишет газета.

При этом, как отмечает издание, недавно Google изменил алгоритмы поиска антисемитских и женоненавистнических запросов: теперь с ними не работает функция автозаполнения и ссылки на сайтах об этом не отображаются в верхних строках поисковой выдачи.

Аль-Авлаки являлся гражданином США, он родился в Нью-Мехико и вырос в Йемене. Как утверждал один из агентов ФБР, аль-Авлаки обманным путем получил грант на обучение в Колорадском университете в начале 1990-х годов, намеренно указав неверное место рождения в анкете на соискание гранта. В годы учебы аль-Авлаки обратился к радикальному исламу и начал проповедовать в мечетях Сан-Диего и Форт-Коллинс (штат Колорадо). Он был ликвидирован в 2011 году.