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В мире

СМИ: берлинский террорист проходил подозреваемым по делу о мошенничестве

Тема:
Наезд грузовика на толпу в Берлине (250)
13:2229.12.2016
(обновлено: 13:23 29.12.2016)
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Грузовик, протаранивший рождественскую ярмарку в Берлине, Германия. Архивное фото
© AFP 2016/ Tobias Schwarz

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Прокуратура немецкого города Дуйсбург в апреле 2016 года открывала предварительное расследование в отношении тунисца Аниса Амри, подозреваемого в совершении теракта на рождественском базаре в Берлине, пишет журнал Spiegel.

Полицейские на месте теракта в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости. Захари Шойрер
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По данным журнала, Амри попал под подозрение после того, как в ноябре 2015 года за короткий промежуток времени несколько раз получил социальные выплаты. Прокуратура Дуйсбурга открыла в отношении него предварительное расследование по подозрению в мошенничестве.

Ранее таблоид Bild сообщал, что у подозреваемого в теракте в Берлине гражданина Туниса может быть несколько паспортов.

В прокуратуре Берлина о тунисце также знали уже в 2015 году: на территории Земельного ведомства по делам здравоохранения и социального обеспечения Берлина Амри, известный там под именем Ахмад Загуль (Ahmad Zaghoul), ударил охранника, отмечает журнал.

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев позднее намеренно провело Амри под другим именем, чтобы обеспечить ему

Люди принесли цветы и зажгли свечи недалеко от места теракта. 20 декабря 2016
© REUTERS/ Fabrizio Bensch
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безопасность, несмотря на расследования. По данным Spiegel, представитель ведомства присутствовал в марте 2016 года на заседании в Общем центре по борьбе с терроризмом, когда речь шла о случае Амри. По просьбе спецслужб, представитель заявил, что не знает настоящего имени тунисца. После этого ведомство по делам иностранных граждан в городе Клеве выдало справку, подтверждающую право на кратковременное ограниченное пребывание в стране на имя Ахмеда Альмасри.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ). Подозреваемый в совершении теракта в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу, 23 декабря, стало известно, что Амри убит в пригороде Милана в перестрелке с полицией. На Апеннины тунисец прибыл из Франции.

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