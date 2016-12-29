СМИ: в деле об убийстве посла в Анкаре фигурирует гражданка России

АНКАРА, 29 дек — РИА Новости. Следователи в Москве допросили подругу убийцы российского посла в Турции Андрея Карлова, сообщает газета Hurriyet.
Издание сообщает, что российские следственные органы нашли женщину и вызвали ее на допрос, на котором она подтвердила, что некоторое время поддерживала отношения с Алтынташем.
Посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был убит местными силами безопасности. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма", убийство расследует группа из российских и турецких специалистов.