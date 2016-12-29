В ДНР ожидают, что Киев передаст 15 пленных в четверг под Горловкой

ДОНЕЦК, 29 дек — РИА Новости. Передача 15 пленных со стороны Киева пройдет в четверг в районе донецкой Горловки, сообщил журналистам представитель аппарата уполномоченного по правам человека в самопровозглашенной Донецкой народной республике.

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что власти Украины намерены передать ополченцам 15 человек, чтобы разблокировать процесс обмена пленными. В самопровозглашенной ЛНР заявили, что передача пленных пройдет в четверг.

"Сегодня Киев передаст нам 15 человек. Это должно произойти в районе КПП "Майорск" в Горловке", — сказал представитель ведомства.

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