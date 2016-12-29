Мониторинговая миссия ООН ознакомилась с работой КПП "Станица Луганская"

ЛУГАНСК, 29 дек — РИА Новости. Глава регионального офиса мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Октам Газиев провел мониторинг условий пересечения линии соприкосновения на единственном пункте пропуска между подконтрольной Киеву территорией и самопровозглашенной Луганской народной республикой, передает корреспондент РИА Новости.

С января 2015 года по решению украинских властей в Донбассе введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ЛНР и ДНР можно только по спецпропускам через КПП. Наблюдатели ОБСЕ ранее заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе и призывали Киев снять ее.

"Сегодня пункт пропуска "Станица Луганская" посетила мониторинговая миссия ООН по правам человека в лице Октама Газиева. Они посмотрели, насколько соблюдаются международные нормы прав граждан Украины по передвижению", — заявила журналистам представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева.

Она уточнила, что представитель ООН посетил пункт обогрева, установленный на пункте пропуска Международным комитетом Красного Креста, и совместно с полпредом ЛНР на переговорах в Минске Владиславом Дейнего и председателем совета министров Сергеем Козловым оценил разрушенную часть моста, по которому жители пересекают линию соприкосновения. Кроме того, представителю ООН продемонстрировали последствия обстрелов.