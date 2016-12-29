В МИД Армении прокомментировали попытку диверсии со стороны Азербайджана

ЕРЕВАН, 29 дек – РИА Новости, Гамлет Матевосян. Министерство иностранных дел Армении принимает соответствующие меры в связи с предпринятой в четверг вооруженными силами Азербайджана попыткой диверсии на участке госграницы, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Тигран Балаян.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян ранее сообщил, что рано утром в четверг азербайджанские войска предприняли попытку диверсии на участке государственной границы, расположенной юго-восточнее села Чинари Тавушской области.

"МИД Армении предпринимает соответствующие меры", — сказал Балаян.