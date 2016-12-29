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В мире

Конгрессмен рассказал о "секретных" шагах Обамы по отношению к России

11:5129.12.2016
(обновлено: 13:57 29.12.2016)
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Президент США Барак Обама. Архивное фото
© РИА Новости. Фотохост-агентство
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Барак Обама принимает против России некие "секретные" меры, которые, в отличие от санкций, администрации избранного президента Дональда Трампа будет нелегко отменить, заявил в интервью The Atlantic член Комитета разведки палаты представителей конгресса США Адам Шифф.

Политик, который, как отмечает The Atlantic, обвинил Россию во вмешательстве в президентские выборы в США еще до того, как это официально сделал Белый дом, пожаловался на то, что Дональд Трамп, на его взгляд, не намерен придерживаться жесткого курса по отношению к России.

"У меня нет уверенности в том, что президент Трамп введет какие-то санкции. <…> Я больше волнуюсь о том, что он скорее отменит те меры, которые мы уже приняли", — отметил он.

Именно поэтому Шифф считает, что администрация Обамы должна "как можно быстрее сделать то, что она собирается сделать".

"Это могут быть какие-то санкции, которые Обама может наложить в одностороннем порядке, но они тоже могут не выдержать проверки временем. Те секретные шаги, которые он предпринимает сейчас, следующей администрации будет непросто отменить. И это также послужит мощным сигналом для России", — заявил он.

Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Evan Vucci
Трамп прокомментировал планы ввести новые санкции против России

[The clandestine steps that he takes now are things that could not be easily undone by the incoming administration. And that would also send a powerful message to the Russians.]

На вопрос о том, что это за шаги, Шифф отметил, что есть "ряд альтернатив", перечислять которые он отказался. Но одна из них — это, по его словам, "выявление коррупции в Кремле".

Конгрессмен также упрекнул Обаму в "чрезмерной осторожности" по отношению к России, а своих коллег-демократов — в том, что они так и не смогли убедить граждан США в необходимости обратить внимание на "российское вмешательство".

Обвинения в том, что Кремль якобы влиял на американские выборы, в том числе посредством хакерских атак на сервера Демократической партии, неоднократно звучали в адрес Москвы в ходе предвыборной гонки.

Газета в день выборов президента США в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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В США телеведущий "поймал" конгрессмена на словах о "краже выборов" Россией

Подобные заявления в октябре прокомментировал Владимир Путин.

По его словам, в материалах, опубликованных хакерами,
"нет ничего в интересах России", а истерика нагнетается для того, чтобы отвлечь внимание общественности от информации, полученной в результате атаки на сервера демократов.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал в интервью итальянской газете Corriere Della Sera, что никаких доказательств вмешательства России в выборы в США "авторы подобных инсинуаций" так и не предоставили.

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