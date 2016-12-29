В Афинах выпал снег

АФИНЫ, 29 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Снегопад обрушился на Афины, осадки начались в 3.00 (4.00 мск) и продолжались до 7.00.
В результате высота снежного покрова составила три-четыре сантиметра.
Снег – крайне редкое явление в греческой столице. Он выпадает здесь раз в несколько лет, в отличие от горных районов страны.
Snowstorm… Athens… @LynseyKondi @trulla357 @jtcooras @spevlor @amandahawkins09 @lima622 @sea_jen @Aelleouet pic.twitter.com/WVKYCLl3Uz— Alcis (@alcissa) 29 декабря 2016 г.
При этом погода сказалась на работе общественного транспорта. На некоторых автобусных маршрутах отмечены большие перерывы в расписании, на наземной линии метро ограничено движение поездов — они ходят от Пирея лишь до станции "Ирини" возле Олимпийского стадиона.
No snow in #Finland during #Christmas, but the seaside home town #Voula in #Athens #Greece gives a fix. pic.twitter.com/GDgUT7XLZh— Teemu Lehtinen (@TJELeh) 29 декабря 2016 г.
Сложная ситуация сложилась в Восточной Македонии и Фракии, на Пелопоннесе, в центральной части континентальной Греции, а также в горных районах.
Полиция запретила движение автомобилей без цепей противоскольжения на некоторых дорогах, часть из них вовсе закрыта. Так, в столичном регионе Аттика перекрыты трассы в Неа-Макри и Ламиа, на гору Парнита, где расположен национальный парк.
Good morning from white Athens! pic.twitter.com/Lmt8YXtReU— .Passivistas.com (@passivistas) 29 декабря 2016 г.
Кроме того, возникли проблемы в движении паромов – из-за шторма служба береговой охраны запретила выход в море из портов Пирей, Рафина, Лаврион в Аттике. Также закрыты паромные линии из центральной и северной Греции на острова.
Афинский аэропорт имени Элефтериоса Венизелоса работает в обычном режиме, отмены полетов не было. При этом на сайте аэропорта висит предупреждение об ухудшении погоды и просьба к пассажирам уточнять расписание рейсов перед выездом из дома.
@stam_tsimtsili Το αυτοκίνητο αποφάσισε να δούμε Happy Day σήμερα και να μη πάμε πουθενά έξω. Νέο Ηράκλειο Αττικής. 😀😬😁😂😃🐹🙈🐵🙉 pic.twitter.com/SZMlbl8Aw5— Vicky (Athens) (@bikyk) 29 декабря 2016 г.