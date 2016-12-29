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В мире

В Афинах выпал снег

10:0629.12.2016
(обновлено: 10:32 29.12.2016)
014072

АФИНЫ, 29 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Снегопад обрушился на Афины, осадки начались в 3.00 (4.00 мск) и продолжались до 7.00.

В результате высота снежного покрова составила три-четыре сантиметра.

Снег – крайне редкое явление в греческой столице. Он выпадает здесь раз в несколько лет, в отличие от горных районов страны.

Снегопад в Великобритании. Архивное фото
© Фото: Инна Елюхина
На север Великобритании обрушились cильные снегопады
Больших проблем снегопад в Афинах не вызвал – на улице стоит плюсовая температура, вместо гололеда на дорогах образовалась снежная каша. Транспортный поток движется, хотя и медленнее, чем обычно.

При этом погода сказалась на работе общественного транспорта. На некоторых автобусных маршрутах отмечены большие перерывы в расписании, на наземной линии метро ограничено движение поездов — они ходят от Пирея лишь до станции "Ирини" возле Олимпийского стадиона.

Снимок снега в пустыне Сахара со спутника НАСА. 19 декабря 2016
© NASA
НАСА опубликовало спутниковое фото снега в Сахаре
​Тяжело в эти дни приходится бездомным, количество которых в последние годы сильно выросло. Для них мэрия Афин накануне открыла два пункта для обогрева и ночевок.

Сложная ситуация сложилась в Восточной Македонии и Фракии, на Пелопоннесе, в центральной части континентальной Греции, а также в горных районах.

Полиция запретила движение автомобилей без цепей противоскольжения на некоторых дорогах, часть из них вовсе закрыта. Так, в столичном регионе Аттика перекрыты трассы в Неа-Макри и Ламиа, на гору Парнита, где расположен национальный парк.

​Кроме того, возникли проблемы в движении паромов – из-за шторма служба береговой охраны запретила выход в море из портов Пирей, Рафина, Лаврион в Аттике. Также закрыты паромные линии из центральной и северной Греции на острова.

Афинский аэропорт имени Элефтериоса Венизелоса работает в обычном режиме, отмены полетов не было. При этом на сайте аэропорта висит предупреждение об ухудшении погоды и просьба к пассажирам уточнять расписание рейсов перед выездом из дома.

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