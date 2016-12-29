Ударная группа ВМС США отправилась с Ближнего Востока на родину

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Десятая ударная группа ВМС США вместе с авианосцем Dwight D. Eisenhower возвращается с Ближнего Востока в США, говорится в заявлении американских военно-морских сил.

В состав группы, кроме самого авианосца, входят ракетный крейсер San Jacinto и эсминцы Mason и Nitze. В ближайшее время они прибудут на базу в Норфолке (штат Виргиния).

"Более шести тысяч моряков из авианосной ударной группы должны вернуться в порты своей приписки 30 декабря после успешного завершения длившейся семь месяцев дислокации", — говорится в сообщении.

Находясь на Ближнем Востоке, корабли поддерживали антитеррористическую операцию "Непоколебимая решимость" в Ираке и Сирии, а также операции в Ливии и Южном Судане.

"В ходе своего применения ударная группа показала себя превосходно во время операций в зоне ответственности 5-го флота (Ближний Восток) и 6-го флота (Европа), обеспечивая безопасность на море, выполняя боевые задачи и нанося удары при помощи истребителей-бомбардировщиков F/A-18 против "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в России — ред.)", — отметили в ВМС.

США наносят удары по позициям ИГ в Сирии и Ираке с 2014 года. В американской коалиции числятся 68 стран, хотя лишь некоторые из них участвуют в бомбардировках.