На севере Китая обнаружили древнюю мастерскую по производству соли

ПЕКИН, 29 дек — РИА Новости, Иван Булатов. На севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия обнаружена мастерская возрастом более двух тысяч лет, где производилась соль, передает агентство Синьхуа.

Археологи обнаружили находку в уезде Хэлиньгээр. В колодце диаметром три метра и глубиной более трех с половиной метров находятся четыре печи, которые использовались для выпаривания соли. Также в нем были обнаружены обломки глиняных кувшинов.

По словам археологов, мастерская была создана в период между 475 годом до нашей эры и 220 годом нашей эры.