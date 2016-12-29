Гутерреш заявил о желании "как можно скорее" встретиться с Трампом

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Будущий генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о своем желании "как можно скорее" встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом и выразил готовность наладить "конструктивный диалог" с его администрацией, передает агентство Франс Пресс.

"Безусловно, в моих интересах встретиться с ним (Трампом) как можно скорее. США не только основной донор ООН, но и важнейший элемент во всех ее действиях", — заявил Гутерреш в интервью португальскому телеканалу SIC.

"Я провел великолепную рабочую встречу с президентом Путиным и надеюсь, что это повторится с Дональдом Трампом", — сказал он.

Президент России Владимир Путин принял в Москве избранного генерального секретаря ООН в ноябре.

С избранием Гутерреша всемирную организацию уже пятый раз возглавит представитель западноевропейской страны. 1 января 2017 года он сменит на этом посту южнокорейца Пан Ги Муна, который руководит ООН с 2007 года.