Трамп сообщил о планах двух компаний вернуть в США пять тысяч рабочих мест

ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в среду сообщил о планах двух американских компаний вернуть в страну около пяти тысяч рабочих мест и создании еще трех тысяч.

"Мне только что позвонил глава (телекоммуникационной компании) Sprint. Они собираются вернуть назад в США пять тысяч рабочих мест. И новая компания OneWeb наймет на работу три тысячи человек", — заявил Трамп журналистам во Флориде.

Заявление политика транслировал телеканал CNN.

Согласно открытым источникам, Sprint является четвертым оператором мобильной связи в США и обслуживает более 60 миллионов клиентов. Общая стоимость активов составляет порядка 79 миллиардов долларов, число рабочих оценивается в 30 тысяч человек.

Ранее в ноябре Трамп приветствовал решение компании Carrier сохранить около тысячи рабочих мест в штате Индиана.

Сохранение рабочих мест в США и предотвращение переноса производства в страны с более дешевым трудом было наряду с иммиграцией главной темой предвыборной кампании Трампа. Чтобы вернуть рабочие места в Америку, Трамп намерен отказаться от Транстихоокеанского торгового соглашения и пересмотреть намного более важное для американской экономики соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Критики Трампа заявляют, что США все равно не смогут конкурировать по зарплатам с развивающимися странами. Политические противники Трампа опасаются, что потенциальные торговые войны приведут к росту цен на продукты питания и, возможно, к рецессии американской экономики. Трамп заявляет, что сможет вернуть в страну миллионы рабочих мест на производстве.