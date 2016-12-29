Венесуэла купит у России оружие, в том числе для борьбы с беспорядками

МЕХИКО, 29 дек – РИА Новости. Венесуэла закупит у России и Китая военную технику и оружие для оснащения подразделений специального назначения, в том числе отвечающих за борьбу с беспорядками, сообщает AFP со ссылкой на президента страны Николаса Мадуро.

По его словам, в ближайшее время министр обороны страны отправится в Россию и Китай, где будут совершены соответствующие сделки. Мадуро уточнил, что оружием и техникой будут оснащены бойцы спецназа и сил быстрого реагирования Венесуэлы.

Глава государства также потребовал от военных противостоять беспорядкам и грабежам, подобным случившимся 16-18 декабря протестам, которые были спровоцированы очередями для обмена купюр по 100 боливаров. Мадуро назвал ответственными за смерть четырех человек и сотни разгромленных магазинов "колумбийских спекулянтов" и "военизированные группы". Он также потребовал избежать в будущем ситуаций, подобных случившейся на юге страны, где были разрушены три банковских отделения.

Ранее Мадуро объявил о прекращении обращения в течение 72 часов купюры в 100 боливаров, стоимость которой на "черном рынке" равнялась тогда всего примерно 2,5 цента США. Позже глава Венесуэлы приостановил изъятие этих купюр из обращения, разрешив использовать их до 2 января. Такое решение было принято из-за охвативших страну протестов и ограблений, а также в связи с недостатком наличности.