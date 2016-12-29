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В Колумбии запретили преследование повстанцев за мелкие преступления

01:3929.12.2016
(обновлено: 01:41 29.12.2016)
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Флаг Колумбии. Архивное фото
© Flickr/ Mike T

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Парламент Колумбии в среду одобрил законопроект, защищающий демобилизованных повстанцев из Революционных вооруженных сил (РВСК) от преследования за мелкие преступления, совершенные во время 52-летнего конфликта с властями, сообщает агентство Рейтер.

Повстанцы из Революционных вооруженных сил Колумбии. Архивное фото
© AP Photo/ Ricardo Mazalan
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Законопроект не затрагивает повстанцев, совершивших в ходе конфликта военные преступления и нарушивших права человека. Участникам РВСК, признанным виновными в совершении серьезных преступлений, включая массовое убийство, изнасилование или похищение, будет назначено альтернативное наказание. Решение по этим делам будет выносить специальный суд. Согласно законопроекту, амнистия также предполагается для военнослужащих.

Как отмечает агентство, законопроект был одобрен в нижней и верхней палатах парламента, несмотря на оппозицию со стороны правой партии "Демократический центр", чьи представители воздержались от голосования.

Ранее Конституционный суд Колумбии одобрил ускоренный механизм реализации мирного соглашения с повстанцами из РВСК. Как заявил глава колумбийского сената Маурисио Лискано, после этого конгресс получил возможность быстро принять необходимые для реализации соглашения законы и конституционные реформы.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер РВСК Родриго Лондоньо Эчеверри по прозвищу Тимоченко 24 ноября подписали окончательное соглашение о мире в стране, которое должно положить конец более чем полувековому внутреннему конфликту, унесшему жизни 220 тысяч человек. Оно уже получило поддержку парламента.

Вид на Боготу
© Flickr/ Tijs Zwinkels
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Новый закон стал первым из серии законодательных мер, предусмотренных соглашением о мире в стране, заключенном между руководством страны и повстанцами. Как ожидается, в течение ближайших шести месяцев около 7 тысяч повстанцы сложат оружие.

РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" — общества социальной справедливости и равенства. Организация была признана США и странами Европы террористической и подозревается в связях с наркомафией. В рядах группировки состоят до 20 тысяч бойцов. Жертвами более чем полувекового вооруженного конфликта в Колумбии стали, по меньшей мере, 220 тысяч человек. Переговоры шли почти четыре года и не раз находились на грани срыва. Власти Колумбии ранее заявляли, что конфликт будет завершен в 2016 году.

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