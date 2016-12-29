ООН не решает проблемы, а порождает их, считает Трамп

ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп считает, что Организация объединенный наций не реализует свой потенциал, не решает проблемы в мире, а лишь порождает их.
Заявление политика транслировал телеканал CNN.
Ранее Трамп уже высказывал сожаление о неэффективной, на его взгляд, работе ООН. В своем Twitter Трамп написал, что "ООН имеет огромный потенциал, однако сейчас это всего лишь клуб, чтобы люди могли собраться вместе, поговорить и хорошо провести время. Как печально!", отметив, что "все изменится после 20 января", когда он вступит в должность.
На прошлой неделе Совет Безопасности ООН принял резолюцию с осуждением поселенческой активности Израиля. США отказались блокировать резолюцию и воздержались при голосовании. За это уходящая администрация Барака Обамы подверглась критике со стороны избранного президента Дональда Трампа и республиканцев.