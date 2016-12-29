Кадыров: карикатуры Charlie Hebdo не имеют ничего общего со свободой прессы

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Карикатуры французского журнала Charlie Hebdo не имеют никакого отношения к свободе прессы, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Скандально известный французский сатирический журнал Charlie Hebdo разместил на своем сайте карикатуру, касающуюся крушения российского самолета Ту-154, на борту которого находились артисты ансамбля имени Александрова. Карикатура изображает падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля издает долгий звук "а-а-а-а-а-а-а". Подпись к изображению гласит: "Репертуар хора Красной армии расширяется".

"Французский журнал Charlie Hebdo в очередной раз продемонстрировал, что из себя на самом деле представляют западная "демократия и свобода слова". Издание опубликовало карикатуры на крушение Ту-154 и убийство российского посла в Анкаре. Я ранее говорил и сейчас повторяю, что редакционная политика журнала аморальна, безнравственна и бесчеловечна. Она не имеет никакого — ни прямого, ни косвенного — отношения к свободе прессы", — написал Кадыров в своем Instagram.

Он отметил, что убийство российского посла Карлова в Турции и катастрофа Ту-154 миллионами людей не только в России, но и во всём мире были восприняты как личное горе, а Charlie Hebdo насмехается над национальной трагедией.

"Пусть и сегодня те, кто раньше кричали, что "Мы все — Charlie Hebdo", опять наденут эти футболки, а те, кто стройными колоннами маршировали по улицам Парижа, опять соберутся на Елисейских полях. Позор!!!", — заключил чеченский лидер.