При обрушении дома на юго-западе Рима погибли женщина с ребенком

РИМ, 29 дек — РИА Новости, Наталия Шмакова. Два человека — женщина и ее дочь — погибли при обрушении двухэтажного жилого дома на юго-западе Рима, еще двое жильцов были спасены, сообщает газета la Repubblica.

Ранее сообщалось, что 40-летняя Дебора и 8-летняя Аурора находятся под завалами. Их поиски продолжались около 7,5 часов.

Жилой дом обрушился в среду около 14 часов (16.00 мск). По предварительной информации, причиной случившегося стал взрыв, вызванный утечкой бытового газа.

Примерно через час после начала спасательных работ из-под завалов была извлечена пожилая пара. Мужчина и женщина получили ранения разной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Прокуратура Рима проводит расследование по факту случившегося.