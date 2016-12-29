МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп поменял свое мнение о ходе передачи власти от нынешнего главы государства Барака Обамы, заявив, что она проходит гладко, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее в среду Трамп заявил, что уходящий американский президент Барак Обама не обеспечивает "гладкую" передачу власти и создает ему препятствия. Как написал будущий президент в своем аккаунте в Twitter, он старается "не обращать внимания на многочисленные подстрекательские заявления президента О (Обамы — ред.) и на препятствия".

Позже, когда журналисты спросили Трампа о сообщении в Twitter и попросили уточнить, что он думает о передаче власти, он сказал: "Я думаю, очень, очень гладко. Очень хорошо. Вы так не думаете?"

Демократ Обама резко критиковал республиканца Трампа в ходе предвыборной компании, но после избрания миллиардера пообещал помогать ему в передаче власти. Белый дом сообщал, что Обама и Трамп, помимо личной встречи в Белом доме в ноябре, провели несколько раундов телефонных переговоров. Вместе с тем, уходящая администрация выражала недовольство некоторыми действиями Трампа после избрания, включая его разговоры с иностранными лидерами без использования подсказок госдепартамента.