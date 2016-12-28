Нетаньяху ответил на высказывания Керри о политике "одного государства"

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 дек – РИА Новости. Израиль стремится к разрешению конфликта с палестинцами за столом прямых переговоров и не нуждается в лекциях зарубежных лидеров, ответил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на критику со стороны госсекретаря США Джона Керри.
"Израильтяне не нуждаются в лекциях иностранных лидеров о важности мира. Израиль с самого первого дня протягивал руку соседям с предложением мира. Мы молимся о мире, мы с тех пор каждый день над этим работаем. Тысячи израильских семей принесли самую большую жертву, защищая страну и продвигая мир. Моя семья – одна из них, есть много, много других", — сказал Нетаньяху, чьей брат Йонатан погиб при освобождении захваченных террористами заложников.
"Никто не хочет мира больше, чем народ Израиля. Израиль сохраняет приверженность урегулированию остающихся разногласий с палестинцами посредством прямых переговоров. Так, мы заключили мир с Египтом и Иорданией, это единственный путь заключения мира с палестинцами. Такой всегда была политика Израиля, такой была политика Америки", — сказал израильский премьер.
Отвечая на заверения Керри в обратном, Нетаньяху заявил, что располагает "неопровержимыми доказательствами" того, что команда уходящего президента закулисно срежиссировала инициативу. "У нас есть абсолютно неопровержимые доказательства того, что США организовали, продвигали и представили эту резолюцию СБ ООН. Мы поделимся ими с будущей администрацией", — сказал он.