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В мире

Нетаньяху ответил на высказывания Керри о политике "одного государства"

23:3728.12.2016
(обновлено: 23:45 28.12.2016)
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 дек – РИА Новости. Израиль стремится к разрешению конфликта с палестинцами за столом прямых переговоров и не нуждается в лекциях зарубежных лидеров, ответил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на критику со стороны госсекретаря США Джона Керри.

Госсекретарь США Джон Керри. Архивное фото
© AFP 2016/ Pool/David Mdzinarishvili
Керри обвинил власти Израиля в проведении политики "одного государства"
Обвинив Керри в замалчивании палестинского террора и подстрекательства, глава правительства назвал его речь "почти настолько же несбалансированной, как антиизраильская резолюция", которую в прошлую пятницу утвердил Совет Безопасности ООН.

"Израильтяне не нуждаются в лекциях иностранных лидеров о важности мира. Израиль с самого первого дня протягивал руку соседям с предложением мира. Мы молимся о мире, мы с тех пор каждый день над этим работаем. Тысячи израильских семей принесли самую большую жертву, защищая страну и продвигая мир. Моя семья – одна из них, есть много, много других", — сказал Нетаньяху, чьей брат Йонатан погиб при освобождении захваченных террористами заложников.

Президент США Барак Обама. Архивное фото
© AFP 2016/ Nicholas Kamm
Политолог объяснил решение Обамы по Израилю в Совбезе ООН
Керри выступил ранее в среду с более чем часовой речью, в которой заявил, что у власти в Израиле находится самая правая коалиция в истории страны, чью повестку диктуют "наиболее крайние элементы". Оперируя цифрами, госсекретарь нарисовал картину масштабной поселенческой колонизации палестинских территорий, подрывающей, как он считает, шансы на урегулирования конфликта по принципу "два государства для двух народов".

"Никто не хочет мира больше, чем народ Израиля. Израиль сохраняет приверженность урегулированию остающихся разногласий с палестинцами посредством прямых переговоров. Так, мы заключили мир с Египтом и Иорданией, это единственный путь заключения мира с палестинцами. Такой всегда была политика Израиля, такой была политика Америки", — сказал израильский премьер.

Госсекретарь США Джон Керри. Архивное фото
© AP Photo/ Markus Schreiber
Палестино-израильское урегулирование по-прежнему возможно, считает Керри
Отход от этого принципа он видит в том, что США впервые за восемь лет правления Барака Обамы отказали Израилю в применении вето в СБ ООН и допустили принятие резолюции с осуждением еврейских поселений, в которых живут порядка 600 тысяч евреев-израильтян.

Отвечая на заверения Керри в обратном, Нетаньяху заявил, что располагает "неопровержимыми доказательствами" того, что команда уходящего президента закулисно срежиссировала инициативу. "У нас есть абсолютно неопровержимые доказательства того, что США организовали, продвигали и представили эту резолюцию СБ ООН. Мы поделимся ими с будущей администрацией", — сказал он.

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