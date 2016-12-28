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В мире

Политолог объяснил решение Обамы по Израилю в Совбезе ООН

23:2628.12.2016
(обновлено: 23:58 28.12.2016)
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Президент США Барак Обама. Архивное фото
© AFP 2016/ Nicholas Kamm

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Неожиданный отказ США заблокировать резолюцию Совбеза ООН, осуждающую строительство Израилем поселений на палестинских территориях, нужно понимать как жест Барака Обамы в адрес левого сегмента сторонников Демократической партии США, считает российский политолог, президент "Нью-Йоркского консалтингового бюро" Николай Пахомов.

Госсекретарь США Джон Керри. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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Керри: Трамп имеет право на свой взгляд на палестино-израильский вопрос
США 23 декабря, несмотря на неоднократные просьбы Израиля, впервые за восемь лет президентства Барака Обамы отказали в применении вето в Совете Безопасности ООН и допустили принятие резолюции с осуждением еврейских поселений, в которых живут порядка 600 тысяч евреев-израильтян.

В ответ Израиль временно ограничил связи со странами, которые проголосовали в СБ ООН в поддержку резолюции. Пакет израильских контрмер против авторов и сторонников антипоселенческой инициативы включает отмену планировавшегося на эту неделю визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, прекращение экономической помощи Сенегалу, отзыв посла из Новой Зеландии, сокращение взносов в бюджеты ООН.

Столкновения между палестинцами и израильской полицией в поселении Бейт-Эль. Архивное фото
© AFP 2016/ Abbas Momani
Эксперты объяснили, чем опасна антипоселенческая резолюция СБ ООН
В среду 28 декабря с разъяснением позиции США выступил госсекретарь Джон Керри. По его словам, нельзя сказать, что США согласны со всеми пунктами резолюции ООН по поселенческой деятельности Израиля, однако они не стали блокировать ее, поскольку считают, что она была достаточно сбалансирована, чтобы стороны приступили к воплощению в жизнь вопроса о разделении Палестины и Израиля на два государства.

Госсекретарь США также напомнил, что в этой резолюции нет ничего нового, и мировое сообщество с 1967 года призывает Израиль прекратить поселенческую деятельность. Кроме того, Керри призвал Израиль прекратить оккупацию палестинских территорий ради собственной безопасности и заявил, что ответственность за то, что процесс мирного урегулирования находится под угрозой срыва, несут обе стороны: и Палестинская автономия, и Израиль.

"Этот шаг США – своего рода исторический момент, хотя в целом поддержка Израиля со стороны США никогда не носила стопроцентный характер. Администрации Обамы осталось буквально три недели до конца работы. Поэтому любые ее шаги надо оценивать исходя из этого факта. Поменять американскую политику он, конечно, не успеет, так что это нужно расценивать как символический акт", — считает Николай Пахомов.

Госсекретарь США Джон Керри. Архивное фото
© AP Photo/ Markus Schreiber
Керри призвал Израиль прекратить оккупацию палестинских территорий
По его оценке, голосование американцев в Совбезе является своего рода жестом со стороны Обамы в адрес левого сектора сторонников Демократической партии. "Обама пришел к власти во многом благодаря их поддержке, и они всегда поддерживали его. При этом во внутренней политике он мог сделать не так уж много, такого, что бы им понравилось – он не может, например, сделать бесплатную медицину или ограничить позиции Уолл-Стрит. Поэтому он решил, уходя, сделать жест, удовлетворяющий чаяния этого сегмента американской политики", — считает Пахомов.

Кроме того, этим шагом администрация Белого дома хочет показать Израилю и международному сообществу в целом, что американская политика сложнее, чем иногда кажется, и что Америка оставляет за собой свободу маневра, считает политолог.

Старый танк недалеко от израильского поселения на Западном берегу Иордан. 24 декабря 2016
© REUTERS/ Amir Cohen
Израиль ограничил контакты со странами, поддержавшими резолюцию Совбеза ООН
"Несмотря на поддержку Израиля, все равно в правящем классе США и его экспертном сообществе есть круги, критикующие Израиль – не может у двух держав быть стопроцентного совпадения, тем более в таком кризисном и важном регионе. В левом сегменте сторонников и активистов Демократической партии эти взгляды представлены довольно широко", — рассказал глава "Нью-Йоркского консалтингового бюро".

Вновь избранный президент США Дональд Трамп уже раскритиковал в микроблоге Twitter решение Совбеза ООН и голосование США по этому поводу. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху даже поблагодарил Трампа за поддержку.

"Вряд ли новая администрация Трампа радикально изменит американскую политику в отношении Израиля", — предположил Николай Пахомов.

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