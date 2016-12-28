Политолог объяснил решение Обамы по Израилю в Совбезе ООН

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Неожиданный отказ США заблокировать резолюцию Совбеза ООН, осуждающую строительство Израилем поселений на палестинских территориях, нужно понимать как жест Барака Обамы в адрес левого сегмента сторонников Демократической партии США, считает российский политолог, президент "Нью-Йоркского консалтингового бюро" Николай Пахомов.
В ответ Израиль временно ограничил связи со странами, которые проголосовали в СБ ООН в поддержку резолюции. Пакет израильских контрмер против авторов и сторонников антипоселенческой инициативы включает отмену планировавшегося на эту неделю визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, прекращение экономической помощи Сенегалу, отзыв посла из Новой Зеландии, сокращение взносов в бюджеты ООН.
Госсекретарь США также напомнил, что в этой резолюции нет ничего нового, и мировое сообщество с 1967 года призывает Израиль прекратить поселенческую деятельность. Кроме того, Керри призвал Израиль прекратить оккупацию палестинских территорий ради собственной безопасности и заявил, что ответственность за то, что процесс мирного урегулирования находится под угрозой срыва, несут обе стороны: и Палестинская автономия, и Израиль.
"Этот шаг США – своего рода исторический момент, хотя в целом поддержка Израиля со стороны США никогда не носила стопроцентный характер. Администрации Обамы осталось буквально три недели до конца работы. Поэтому любые ее шаги надо оценивать исходя из этого факта. Поменять американскую политику он, конечно, не успеет, так что это нужно расценивать как символический акт", — считает Николай Пахомов.
Кроме того, этим шагом администрация Белого дома хочет показать Израилю и международному сообществу в целом, что американская политика сложнее, чем иногда кажется, и что Америка оставляет за собой свободу маневра, считает политолог.
Вновь избранный президент США Дональд Трамп уже раскритиковал в микроблоге Twitter решение Совбеза ООН и голосование США по этому поводу. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху даже поблагодарил Трампа за поддержку.
"Вряд ли новая администрация Трампа радикально изменит американскую политику в отношении Израиля", — предположил Николай Пахомов.