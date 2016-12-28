Польша направила РФ ноту c призывом представить записи с Ту-154 Качиньского

ВАРШАВА, 28 дек — РИА Новости. Министерство иностранных дел Польши направило российской стороне ноту с призывом немедленно предоставить ранее неизвестные фрагменты записей из кабины пилотов Ту-154, при крушении которого под Смоленском в 2010 году погиб президент Лех Качиньский, сообщает агентство PAP.

"Двадцать седьмого декабря текущего года посольство РП в Москве направило ноту российской стороне. МИД РП просит в ней российскую сторону немедленно передать неизвестные до этого времени в Польше фрагменты записей разговоров в кабине экипажа президентского самолета Ту-154М за несколько мгновений до катастрофы в Смоленске в 2010 году", — говорится в сообщении МИД.

Ведомство пояснило, что обращение связано с заявлением президента России Владимира Путина. В минувшую пятницу Путину в ходе пресс-конференции был задан вопрос о том, когда РФ вернет Польше обломки самолета, при крушении которого погиб польский президент Лех Качиньский. Глава государства рассказал, что лично читал переговоры пилота и зашедшего в кабину человека из охраны погибшего президента. По его словам, вошедший в кабину пилота человек требовал посадки, на что пилот отвечал: "Не могу, садиться нельзя". Однако на это, как рассказал Путин, было сказано: "Я не могу это доложить начальнику. Давай, делай, что хочешь, садись". Путин также призвал не использовать смоленскую трагедию для нагнетания межгосударственных отношений и отметил, что обломки лайнера нужны Следственному комитету РФ для продолжения расследования.

В пятницу посольство РФ заявило, что "нет никаких оснований для утверждения о том, что у России якобы есть какая-то новая, ранее неизвестная запись переговоров из кабины пилотов, которую польская сторона теперь запрашивает". Диппредставительство также отметило, что "существуют лишь те записи, которые имелись в распоряжении и МАК, и польской комиссии во время расследования катастрофы". Посольство подчеркнуло, что польским следователям никоим образом не ограничивается и никогда не ограничивался доступ к обломкам самолета, они могут в любой момент приехать в Россию и работать с ними.

Самолет Ту-154 Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.