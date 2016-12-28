Генпрокурор Израиля распорядился начать расследование в отношении Нетаньяху

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит распорядился, чтобы полиция начала уголовное расследование по двум делам, связанным с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на израильский Десятый канал.

Официальный представитель министерства юстиции отказалась комментировать эту информацию. Как отмечает телеканал, об одном из двух дел, которые изучал генпрокурор, ранее не было известно.

В июле сообщалось, что генпрокурор и юридический советник израильского правительства Авихай Мандельблит поручил провести расследование по делам, связанным с Нетаньяху. По данным газеты Haaretz, министерство юстиции "получило информацию о делах, связанных, в частности, с премьер-министром". В заявлении ведомства уточнялось, что об уголовном деле речь не идет.

Ранее израильские СМИ писали о возможном конфликте интересов с участием юриста Нетаньяху при покупке подводных лодок у Германии. Сам премьер-министр заявлял, что никаких нарушений допущено не было.

В начале декабря также стало известно о допросе жены премьера Сары Нетаньяху по подозрению в использовании бюджетных средств на личные нужды. Местные СМИ утверждали, что женщина отвечала на вопросы полицейских более десяти часов.