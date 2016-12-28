Генпрокурор Израиля распорядился начать расследование в отношении Нетаньяху

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит распорядился, чтобы полиция начала уголовное расследование по двум делам, связанным с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на израильский Десятый канал.
В июле сообщалось, что генпрокурор и юридический советник израильского правительства Авихай Мандельблит поручил провести расследование по делам, связанным с Нетаньяху. По данным газеты Haaretz, министерство юстиции "получило информацию о делах, связанных, в частности, с премьер-министром". В заявлении ведомства уточнялось, что об уголовном деле речь не идет.
Ранее израильские СМИ писали о возможном конфликте интересов с участием юриста Нетаньяху при покупке подводных лодок у Германии. Сам премьер-министр заявлял, что никаких нарушений допущено не было.
В начале декабря также стало известно о допросе жены премьера Сары Нетаньяху по подозрению в использовании бюджетных средств на личные нужды. Местные СМИ утверждали, что женщина отвечала на вопросы полицейских более десяти часов.