Депутат назвал душевнобольными авторов карикатуры на крушение Ту-154

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Владимир Крупенников (ЕР), комментируя карикатуру французского журнала Charlie Hebdo на крушение российского самолета Ту-154, заявил, что только психически нездоровые люди могут глумиться над трагедией.

Скандально известный французский сатирический журнал Charlie Hebdo разместил на своем сайте карикатуру, касающуюся крушения российского самолета Ту-154, на борту которого находились артисты ансамбля имени Александрова. Карикатура изображает падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля издает долгий звук "а-а-а-а-а-а-а". Подпись к изображению гласит: "Репертуар хора Красной армии расширяется".

"Те люди, которые вот это делают, я считаю, что они душевнобольные просто, нездоровые. Потому что у любого нормального человека, каких бы он политических взглядов ни был, какой бы он политической системе ни принадлежал, из какого бы он общества ни был, но есть вещи, над которыми не глумятся. Есть общепринятые человеческие ценности. Я считаю, что все вот эти опусы… мне этих людей жалко, они больные духовно, душевно, психически нездоровые люди", — сказал РИА Новости Крупенников.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко (КПРФ) подчеркнул, что издание Charlie Hebdo давно вышло за рамки морали и этических норм.

"Они не просто продолжают разжигать и глумиться над какими-то понятиями святыми, а уже заходят за рамки общечеловеческих норм. Вот эта трагедия, к сожалению, она сделала некий водораздел не просто добра и зла, а каких-то сил ада и света. И вот это так называемое издание, которое предполагается французским, на самом деле никакое не французское издание, а издание чертей и ада", — сказал РИА Новости Ющенко.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события. Внимание мирового сообщества малоизвестный ранее журнал привлек после череды терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению исламистов.