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В мире

В Афинах прошла панихида по погибшим в авиакатастрофе Ту-154

Тема:
Крушение самолета Ту-154 в Сочи (505)
22:5128.12.2016
(обновлено: 22:56 28.12.2016)
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В Афинах прошла панихида по погибшим в авиакатастрофе Ту-154
© РИА Новости. Геннадий Мельник

АФИНЫ, 28 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Панихида по погибшим в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны России прошла в среду в храме Панагия Сумела Ахарнэ Русской православной церкви в Афинах.

Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости. Владимир Веленгурин/КП/POOL
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Крушение Ту-154, день 4-й: круг причин сузился, самописцы подняты
Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря. На борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Службу провел настоятель храма отец Григорий. Почтить память погибших пришли представители военного атташата России, греки, русские.

© РИА Новости. Геннадий Мельник
В Афинах прошла панихида по погибшим в авиакатастрофе Ту-154

"Царство небесное, жизнь бесконечная, вечная память", — завершил службу священник.

"Служба продолжится и в следующие дни, мы будем поминать погибших, ведь они пока даже не похоронены", — сказал отец Григорий.

В Париже прошла панихида в память о жертвах крушения Ту-154
© Sputnik/ Gaelle Nicolle
В Париже прошла панихида по жертвам крушения Ту-154
"В дни, когда все радостно готовились праздновать Рождество и Новый год, мы услышали две страшные новости, потрясшие нас", — сказал президент ассоциации бывших выпускников вузов СССР и России Панайотис Ксантопулос.

"Первая – убит российский дипломат Андрей Карлов. Джихадист нанес варварский удар в сердце не только русского дипломата, но каждого дипломата во всем мире. Это как убийство русского дипломата Александра Грибоедова. Но беда не приходит одна. Пришла вторая плохая новость: упал самолет, погибли 92 человека. Среди них артисты военного академического ансамбля, их руководитель маэстро, генерал Валерий Халилов", — сказал Ксантопулос.

"Погибла миротворец, волонтер, моя коллега Доктор Лиза. Ее называют второй Матерью Терезой. Она спасла многих детей на Донбассе, вывезла их из района боевых действий", — сказал он.

Цветы в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи
© РИА Новости. Макс Ветров
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Патриарх Сербский отслужил панихиду по жертвам крушения Ту-154
Ксантопулос напомнил, что среди погибших были и журналисты.

"Мы, греки, вся Греция восприняли эти события как свою трагедию", — сказал лидер ассоциации.

Российский военный атташе полковник Геннадий Можаев сказал, что горе постигло Вооруженные силы и Россию.

Женщина на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
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Под Рязанью проходят траурные мероприятия памяти жертв крушения Ту-154
"Погибли те, кто находился на переднем крае. На переднем крае дипломатии. На переднем крае служения Отечеству, на переднем крае борьбы с терроризмом. Андрей Карлов всю жизнь посвятил укреплению России, укреплению позиций России за рубежом. Артисты ансамбля Александрова летели поддержать тех, кто смотрит в глаза смерти каждый день. Доктор Лиза везла детям Сирии подарки, которых они не видели столько лет. Корреспонденты, экипаж – это очень большая потеря для нашей страны", — сказал полковник Можаев.

Выступившие на церемонии греки говорили, что траур не только в Российской Федерации. "Мы со всем российским народом скорбим и чтим их (погибших) память, выражаем сочувствие родным и близким", — сказал один из греков.

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