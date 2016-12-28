В Афинах прошла панихида по погибшим в авиакатастрофе Ту-154

АФИНЫ, 28 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Панихида по погибшим в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны России прошла в среду в храме Панагия Сумела Ахарнэ Русской православной церкви в Афинах.
Службу провел настоятель храма отец Григорий. Почтить память погибших пришли представители военного атташата России, греки, русские.
"Царство небесное, жизнь бесконечная, вечная память", — завершил службу священник.
"Служба продолжится и в следующие дни, мы будем поминать погибших, ведь они пока даже не похоронены", — сказал отец Григорий.
"Первая – убит российский дипломат Андрей Карлов. Джихадист нанес варварский удар в сердце не только русского дипломата, но каждого дипломата во всем мире. Это как убийство русского дипломата Александра Грибоедова. Но беда не приходит одна. Пришла вторая плохая новость: упал самолет, погибли 92 человека. Среди них артисты военного академического ансамбля, их руководитель маэстро, генерал Валерий Халилов", — сказал Ксантопулос.
"Погибла миротворец, волонтер, моя коллега Доктор Лиза. Ее называют второй Матерью Терезой. Она спасла многих детей на Донбассе, вывезла их из района боевых действий", — сказал он.
"Мы, греки, вся Греция восприняли эти события как свою трагедию", — сказал лидер ассоциации.
Российский военный атташе полковник Геннадий Можаев сказал, что горе постигло Вооруженные силы и Россию.
Выступившие на церемонии греки говорили, что траур не только в Российской Федерации. "Мы со всем российским народом скорбим и чтим их (погибших) память, выражаем сочувствие родным и близким", — сказал один из греков.