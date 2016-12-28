Нетаньяху: альянс Израиля и США переживет разногласия между странами

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 дек – РИА Новости. Альянс Израиля и США переживет глубокие разногласия, которые существуют с администрацией президента Барака Обамы, и со временем только окрепнет, сказал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху заявил о настрое на сотрудничество с избранным президентом США Дональдом Трампом, который критикует предшественника за давление на Израиль, и выразил надежду на то, что команда уходящего американского лидера не предпримет новых шагов против еврейского государства в ООН, где Совет Безопасности в прошлую пятницу принял резолюцию с критикой еврейских поселений и требованием остановить их строительство.

"У меня нет сомнений в том, что наш альянс переживет глубокие разногласия, которые у нас есть с администрацией Обамы, и в будущем станет только крепче", — сказал он.

"Израиль настроен на сотрудничество с избранным президентом Трампом, с конгрессом, как демократами, так и республиканцами, в нейтрализации того ущерба, который был нанесен этой резолюцией, и в конечном счете ее дезавуировании. Израиль надеется, что уходящая администрация Обамы не допустит того, чтобы на закате ее дней Израилю вновь причинили ущерб в ООН", — добавил он.

Выступая ранее в среду с более чем часовой речью, Керри назвал коалицию Нетаньяху самой правой в истории страны с повесткой, диктуемой "самыми экстремальными элементами". Оперируя многочисленными цифрами, госсекретарь нарисовал картину масштабной поселенческой колонизации палестинских территорий, перечеркивающей, как он считает, перспективы урегулирования конфликта по принципу "два государства для двух народов".

Глава правительства заявил, что разочарован речью госсекретаря США Джона Керри, в которой тот беспрецедентно жестко раскритиковал Израиль за поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях и назвал ее угрозой для перспектив урегулирования ближневосточного конфликта.

"Я хочу выразить глубочайшее разочарование речью Джона Керри. Речь почти настолько же не сбалансирована, как антиизраильская резолюция, принятая Советом Безопасности ООН", — сказал Нетаньяху, имея в виду одобренную на прошлой неделе резолюцию с осуждением поселенчества и требованием его прекращения.

"Госсекретарь Керри едва упоминает о незатихающей кампании террора, которую палестинцы на протяжении почти столетия ведут против еврейского государства. Он посвятил большую часть своей речи обвинениям в адрес Израиля за отсутствие мира и осуждению политики, которая дает возможность евреям жить на своей исторической родине и в своей вечной столице Иерусалиме", — добавил премьер.

Керри в своей речи изложил шесть принципов палестино-израильского урегулирования. Среди них – восстановление довоенных границ 1967 года с возможностью территориальных обменов по обоюдной договоренности, превращение Иерусалима в столицу двух государств без разделения города, справедливое решение проблемы миллионов палестинских беженцев с выплатой им компенсаций и оказанием помощи в обретении постоянного места жительства, обеспечение интересов безопасности Израиля, предполагающее вывод израильских войск с палестинских территорий.

Нетаньяху не стал комментировать идеи Керри, сказав только, что Израиль "не подпадет под влияние ошибочной политики, которая уже нанесла огромный вред".