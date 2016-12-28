В Польше утверждают, что закупка ракет у США носит оборонный характер

ВАРШАВА, 28 дек — РИА Новости. Закупка Польшей у США крылатых ракет JASSM-ER имеет оборонный характер, заявления российской стороны по этому вопросу вызывают удивление, заявил заместитель постпреда Польши при НАТО Михал Полаков.

Ранее Варшава и Вашингтон подписали соглашение о поставках в Польшу высокоточных крылатых ракет класса "воздух-поверхность" JASSM-ER повышенной дальности (до 980 км) для оснащения самолетов F-16. Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности США сообщало, что речь идет о поставках 70 боевых ракет JASSM-ER и восьми учебных копий, а также тренажеров для обучения их использованию.

Постпред РФ при НАТО Александр Грушко позже заявил, что приобретение Польшей крылатых ракет у США будет учтено в военном планировании РФ.

"(Закупка) имеет оборонный характер и проистекает из роста угрозы в регионе", — заявил Полаков радиостанции RMF, выразив удивление словами Грушко.

"Российские военно-политические действия, проводимые с 2014 года, ухудшили ощущение безопасности стран, соседствующих с Россией, а российская риторика и такие заявления, как последнее (заявление) посла Грушко, создают атмосферу устрашения и не способствуют строительству доверия", — считает польский дипломат.

Полаков отметил, что закупка ракет является элементом мобилизации ВС и реализацией решений саммита НАТО в Варшаве. Кроме того он подчеркнул, что Польша придерживается политики транспарентности в соответствии со своими международными обязательствами, приведя в пример визит в страну представителей ОБСЕ, в том числе из России, которым были продемонстрированы новые системы вооружений.