СМИ: в Британии научный журнал закрылся из-за предполагаемых связей с РФ

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Научный журнал, основанный в Кембриджском университете в Великобритании, закрылся из-за предполагаемых связей с Россией, пишет газета Telegraph.

"Журнал исследований в области разведки и терроризма" (Journal of Intelligence and Terrorism Studies) объявил о прекращении публикаций после сообщений о якобы предположительных связях с Кремлем.

Ранее СМИ сообщили, что несколько иностранных экспертов в области разведки, включая бывшего главу службы внешней разведки Великобритании (МИ-6) Ричарда Диарлава, отказались сотрудничать со своими коллегами из Кембриджского университета, подозревая их в связях с Россией. Эксперты полагают, что недавно созданное виртуальное издательство Veruscript якобы может работать на российские спецслужбы. Сам владелец Veruscript заявил, что основал данное издательство совместно со своей женой на собственные средства.

Сообщается, что закрытие журнала произошло после ухода трех членов научного форума, на котором обсуждаются вопросы разведки и терроризма. Издатели журнала Veruscript отвергают заявления о связях с Россией, называют их "серьезными и неоправданными обвинениями".

"Решение было принято после… необоснованных утверждений в СМИ Великобритании о небольшом финансировании семинаров по разведке в Кембридже на сумму менее двух тысяч фунтов на маркетинг", — говорится в заявлении издателей. "Мы думаем, у нас нет другой альтернативы, кроме как прекратить публикации", — заявили в Veruscript.

Ранее издание Financial Times сообщило, что Ричард Диарлав, советник по внешней политике в Белом доме в период президентства Никсона, Форда и Рейгана Стефан Халпер, а также ведущий историк в области разведки Питер Мартлэнд отказались от участия в ежегодной конференции по разведке в Кэмбридже из-за подозрений, что данный форум будет использован Кремлем для получения секретной информации.