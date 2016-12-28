Полковник ВС США получил 12 лет тюрьмы за распространение детского порно

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Суд приговорил полковника вооруженных сил США к 12 годам заключения за распространение детской порнографии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Суд по делу 59-летнего Роберта Райса проходил в среду в городе Гаррисберг (штат Пенсильвания). Сам полковник заявил, что испытывает глубокое чувство стыда и осознает, что вред, нанесенный потерпевшим, вряд ли может быть возмещен.

Райс был задержан в 2013 году, отмечает агентство. По данным сайта PennLive, в данный момент Райс отбывает 4-летний срок, к которому его приговорил военный трибунал по тем же статьям.