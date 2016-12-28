В Афганистане обезглавили женщину за посещение рынка без мужа

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Афганистане обезглавили женщину за посещение продуктового магазина без мужа. Инцидент произошел в провинции Сар-э-пул, значительная часть которой до сих пор находится под контролем боевиков движения "Талибан" (запрещено в России), сообщает Daily Mail.

По информации издания, муж погибшей несколько дней тому назад покинул страну. В его отсутствие женщина решила сходить за покупками на рынок в деревне Латти. На улице ее задержала группа вооруженных мужчин и вскоре убила.

По словам губернатора провинции, женщина стала жертвой боевиков, поскольку нарушила запрет "Талибана" на посещение публичных мест без сопровождения близких родственников мужского пола.

При этом представители "Талибана" заявили о своей непричастности к убийству.

Движение "Талибан" находилось у власти в Афганистане с 1996 года по 2001 год. После терактов 11 сентября американские власти инициировали военную кампанию против их режима. На сегодняшний день представители движения сохраняют власть в некоторых районах страны, при этом большая часть территории Афганистана контролируется официальным Кабулом.