Керри: Израиль и Палестина несут ответственность за разжигание конфликта

ВАШИНГТОН, 28 дек – РИА Новости. Обе стороны – и Палестинская автономия, и Израиль — несут ответственность за то, что процесс мирного урегулирования находится под угрозой срыва: ни поселенческая деятельность, ни терроризм не могут сделать этот процесс успешным, заявил госсекретарь США Джон Керри в специальном обращении.

"Ни террористические действия, ни поселенческая деятельность (на территориях Западного берега и Восточного Иерусалима) не облегчают этот процесс", — сказал Керри.

По его словам, решение о "неделимом Израиле", которого придерживается израильская сторона, не является выигрышным. Речь может идти только о двух государствах. Госсекретарь США заверил, что нынешняя администрация США — "большой друг Израиля".

"Но у друзей есть такие моменты, когда им нужно посмотреть в лицо друг другу и сказать правду", — подчеркнул Керри.

На прошлой неделе Совет Безопасности ООН принял резолюцию с осуждением поселенческой активности Израиля. США отказались блокировать резолюцию и воздержались при голосовании. За это уходящая администрация Барака Обамы подверглась критике со стороны избранного президента Дональда Трампа и республиканцев. Израиль временно ограничивает связи со странами, которые на прошлой неделе проголосовали в СБ ООН в поддержку антипоселенческой резолюции. Пакет израильских контрмер включает отмену планировавшегося визита премьера Украины Владимира Гройсмана, прекращение экономической помощи Сенегалу, отзыв посла из Новой Зеландии, сокращение взносов в бюджеты ООН.

Развитие сети еврейских поселений на занятых в 1967 году территориях Западного берега и Восточного Иерусалима, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.