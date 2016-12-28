Доходы от "Евровидения" на Украине не покроют расходов, считает продюсер

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Общая сумма расходов на проведение конкурса "Евровидения" на Украине составит около 24,6 миллиона долларов, а ожидаемый доход — всего около 7,2 миллиона долларов, заявил исполнительный продюсер конкурса Александр Харебин в интервью изданию "Лига.net".

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести "Евровидение" в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

"Общая выделенная для проведения конкурса сумма составляет 655,7 миллионов гривен (около 24,6 миллиона долларов)… В общем итоге, с учетом дохода от продажи билетов, доходная часть конкурса составит сумму более 7 миллионов евро (около 7,2 миллиона долларов)", — цитирует слова Харебина издание.

По его словам, на продаже билетов организаторы рассчитывают заработать около 1,1 миллиона долларов, а основной частью доходов станет взнос Европейского вещательного союза в проведение конкурса, который формируется из взносов стран-участниц.

"Фактически это инвестиция в имидж Украины. Ведь не есть тайна, что конкурс "Евровидение" прошлого года — самый смотрибельный музыкальный конкурс в мире с аудиторией в 204 миллионов зрителей: вся Европа, а также зрители в Китае и США", — сказал Харебин.