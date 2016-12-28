СМИ: исполнитель теракта в Берлине пытался приобрести оружие во Франции

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Анис Амри, совершивший теракт на рождественской ярмарке в Берлине, в марте в 2016 года пытался приобрести оружие, в частности, автоматические винтовки, во Франции, передает радиостанция RFI.
Ранее сообщалось, что подозреваемый находился под наблюдением полиции и считался "потенциально опасным". В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, где Амри жил до февраля 2016 года, за ним наблюдали спецслужбы. В Берлине, где он жил с февраля этого года, наблюдение за ним проводилось с марта по сентябрь.
Подозреваемый в совершении теракта 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. 23 декабря стало известно, что Амри убит в пригороде Милана в перестрелке с полицией. На Апеннины тунисец прибыл из Франции.