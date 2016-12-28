СМИ: исполнитель теракта в Берлине пытался приобрести оружие во Франции

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Анис Амри, совершивший теракт на рождественской ярмарке в Берлине, в марте в 2016 года пытался приобрести оружие, в частности, автоматические винтовки, во Франции, передает радиостанция RFI.

Как сообщает радиостанция, эту информацию подтвердила полиция Германии. Отмечается, что данный факт вызывает множество вопросов касательно поддержки, которую Амри мог получать во Франции.

Ранее сообщалось, что подозреваемый находился под наблюдением полиции и считался "потенциально опасным". В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, где Амри жил до февраля 2016 года, за ним наблюдали спецслужбы. В Берлине, где он жил с февраля этого года, наблюдение за ним проводилось с марта по сентябрь.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ).

Подозреваемый в совершении теракта 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. 23 декабря стало известно, что Амри убит в пригороде Милана в перестрелке с полицией. На Апеннины тунисец прибыл из Франции.