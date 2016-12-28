Республиканцы готовят ответные меры на резолюцию ООН по поселениям Израиля

ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Республиканцы в конгрессе США, традиционно поддерживающие Израиль, готовят ответные меры на резолюцию ООН по поселениям, пишет в среду газета Washington Post.
По данным издания, сенаторы Линдси Грэм, Тед Круз и Том Коттон собирают сторонников новых мер, которые показали бы недовольство конгресса резолюцией ООН. Среди рассматриваемых возможностей — попытка формально запретить финансирование принятой СБ ООН резолюции, предложение выйти из ЮНЕСКО или принятие закона о защите поселенцев, которые являются гражданами США.
Уходящая администрация заявляет, что попытки отказаться от финансирования ООН лишь повредят международному авторитету США.