Республиканцы готовят ответные меры на резолюцию ООН по поселениям Израиля

ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Республиканцы в конгрессе США, традиционно поддерживающие Израиль, готовят ответные меры на резолюцию ООН по поселениям, пишет в среду газета Washington Post.

На прошлой неделе Совет Безопасности ООН принял резолюцию с осуждением поселенческой активности Израиля. США отказались блокировать резолюцию и воздержались при голосовании. За это уходящая администрация Барака Обамы подверглась критике со стороны избранного президента Дональда Трампа и республиканцев.

По данным издания, сенаторы Линдси Грэм, Тед Круз и Том Коттон собирают сторонников новых мер, которые показали бы недовольство конгресса резолюцией ООН. Среди рассматриваемых возможностей — попытка формально запретить финансирование принятой СБ ООН резолюции, предложение выйти из ЮНЕСКО или принятие закона о защите поселенцев, которые являются гражданами США.

Кроме того, республиканцы не исключают, что попытаются удержать выплаты членских взносов США в ООН. При этом большая часть расходов на ООН узаконена конгрессом через ратификацию международных договоров, так что для этого конгрессу потребуется принять новые законы.

Уходящая администрация заявляет, что попытки отказаться от финансирования ООН лишь повредят международному авторитету США.