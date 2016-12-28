Израиль одобрил возведение дома для поселенцев в спорном районе Иерусалима

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 дек – РИА Новости. Иерусалимская мэрия санкционировала возведение четырехэтажного дома для евреев-израильтян в одном из спорных районов города, сообщила местная правозащитная организация "Ир Амим".

Это первая подобная стройка, которая одобрена израильскими властями после того, как СБ ООН в прошлую пятницу принял резолюцию с осуждением поселенческой деятельности на оккупированных палестинских территориях и требованием ее прекращения.

"(Профильный муниципальный) комитет одобрил четырехэтажное здание на свободном участке земли в… районе Силуан", — говорится в сообщении организации, которая занимается мониторингом поселенческой деятельности в Иерусалиме.

По данным "Ир Амим", ранее городские власти сняли с повестки среды обсуждение выдачи разрешений на строительство 618 единиц жилья. Сделано это было по просьбе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который опасается идти на новое обострение с США в преддверии анонсированного выступления госсекретаря Джона Керри на тему ближневосточного урегулирования, пишут местные СМИ.

Развитие сети поселений на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.