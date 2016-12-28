СМИ: в США опасаются беспорядков на инаугурации Трампа

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Спецслужбы США и полиция, ответственные за проведение церемонии инаугурации избранного президента Дональда Трампа, обеспокоены возможностью беспорядков, сообщает газета New York Times.

Как отмечает издание, "службы обеспокоены возможностью столкновений между группами американцев все еще сильно разобщенных из-за выборов".

"Если перефразировать (Льва) Толстого: каждая инаугурация рискованная, но у каждой свой особый риск (все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему — ред.)", — заявил бывший министр внутренней безопасности США Майкл Чертофф. "Не могу представить себе инаугурацию более сложную с точки зрения обеспечения безопасности, чем эта", — добавил он.

По данным газеты, более 30 служб будут задействованы для обеспечений безопасности в день инаугурации. Ожидается, что стоимость мер безопасности составит более 100 миллионов долларов.

По словам властей, приоритетом является предотвращение столкновений между сторонниками и противниками Трампа, как это было в ходе президентской кампании. Однако угрозы со стороны зарубежных и местных экстремистов также остаются "главной заботой".

Инаугурация Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США. По данным газеты, на церемонии будут присутствовать от двух до трех миллионов человек.