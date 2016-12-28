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СМИ: в США опасаются беспорядков на инаугурации Трампа

Тема:
Итоги выборов в США (943)
18:2728.12.2016
(обновлено: 18:34 28.12.2016)
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Избраннный президент США Дональд Трамп в Пенсильвании. Архивное фото
© AFP 2016/ Don Emmert

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Спецслужбы США и полиция, ответственные за проведение церемонии инаугурации избранного президента Дональда Трампа, обеспокоены возможностью беспорядков, сообщает газета New York Times.

Как отмечает издание, "службы обеспокоены возможностью столкновений между группами американцев все еще сильно разобщенных из-за выборов".

В Нью-Йорке полиция эвакуировала людей из башни Trump Tower
© REUTERS/ Andrew Kelly
В Нью-Йорке полиция эвакуировала людей из башни Trump Tower

"Если перефразировать (Льва) Толстого: каждая инаугурация рискованная, но у каждой свой особый риск (все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему — ред.)", — заявил бывший министр внутренней безопасности США Майкл Чертофф. "Не могу представить себе инаугурацию более сложную с точки зрения обеспечения безопасности, чем эта", — добавил он.

По данным газеты, более 30 служб будут задействованы для обеспечений безопасности в день инаугурации. Ожидается, что стоимость мер безопасности составит более 100 миллионов долларов.

Вывеска улицы Уолл стрит в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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По словам властей, приоритетом является предотвращение столкновений между сторонниками и противниками Трампа, как это было в ходе президентской кампании. Однако угрозы со стороны зарубежных и местных экстремистов также остаются "главной заботой".

Инаугурация Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США. По данным газеты, на церемонии будут присутствовать от двух до трех миллионов человек.

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