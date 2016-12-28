Санкции США из-за кибератак сильно ударят по России, считает сенатор Грэм

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что РФ стоит ожидать санкций в связи с якобы влиянием России на президентские выборы в США и кибератаками, передает агентство Рейтер.

"Можно ожидать проведение Конгрессом расследования по поводу российского вмешательства в наши выборы, а также поддерживаемых обеими партиями санкций, которые сильно ударят по России, в том числе индивидуально по Путину", — приводит агентство слова Грэма, находящегося в Риге.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Белый дом признал, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось. Конгресс в свою очередь потребовал от спецслужб ознакомить их с результатами расследования, однако этого сделано не было. Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными".

Также сообщалось, что 18 декабря лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл получил письмо от нескольких конгрессменов США, в том числе от Джона Маккейна, с просьбой создать специальную группу для проведения слушания по предполагаемой роли России во взломе электронной почты Демократической партии США в ходе президентской избирательной кампании в ноябре.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, "никакие факты не приводятся".