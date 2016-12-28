Избранный президент Болгарии призвал к сотрудничеству Россию и НАТО

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Сотрудничество России и НАТО в настоящее время необходимо для борьбы с общим врагом — терроризмом, заявил избранный президент Болгарии Румен Радев.

"Я считаю, что у нас общие враги — терроризм, исламский фундаментализм — и сотрудничество между Россией и НАТО является необходимостью. Если мы не будем работать вместе над установлением лучшего диалога и над сокращением конфронтации, мы не сможем активно противостоять мировым угрозам", — заявил Радев изданию Financial Times.

Он также подчеркнул, что София "всегда будет работать только с партнерами страны — ЕС и НАТО… хочу, чтобы Болгария была реальным членом альянса, с реальными возможностями, а также была лояльным и предсказуемым партнером".

Избранный президент Болгарии Румен Радев займет пост главы государства 22 января 2017 года, после чего он может назначить дату досрочных парламентских выборов.