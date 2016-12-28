Дипломат или конгрессмен: кто станет послом США в России

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Конгрессмен

Западные СМИ пытаются угадать, кому избранный президент США Дональд Трамп предложит должность посла в России. В качестве главных кандидатов упоминаются два имени: конгрессмен Дана Рорабахер и дипломат Томас Грэм. Оба — признанные специалисты по России, и у каждого свое видение того, как надо выстраивать американо-российские отношения.

Американское политическое издание The Hill называет 69-летнего депутата Палаты представителей Дану Рорабахера наиболее вероятным кандидатом на пост посла США в Москве. Газета уточняет, что сам он отказался комментировать слухи о возможном назначении. При этом издание ссылается на The Washington Post, по утверждению которой, переходная команда Трампа неоднократно обсуждала с ним такую возможность.

Рорабахер – старожил Конгресса США, где он с 1989 года представляет Калифорнию и является председателем подкомитета по Европе, Евразии и новым вызовам Комитета по иностранным делам Палаты представителей.

До того, как посвятить себя парламентской деятельности, он работал адвокатом, затем был заместителем пресс-секретаря в команде президента Рональда Рейгана на выборах 1976 и 1980 годов, а с 1981 года семь лет состоял спичрайтером Рейгана.

The Hill называет его "конгрессменом, который в течение трех десятилетий сопротивляется бескомпромиссной политике республиканцев по отношению к России".

© AP Photo/ Paul Holston Американский конгрессмен Дана Рорабахер, 2016 год

Дана Рорабахер — резкий критик "Акта Магнитского" и, по некоторым сведениям, возглавляет оппозиционное лобби в конгрессе, добивающееся его отмены. Он поддержал итоги референдума о статусе Крыма и был одним из немногих депутатов, проголосовавших в марте 2014 года против предоставления $1 миллиарда кредитных гарантий правительству Украины. Убежден, что ответственность за кризис на Украине лежит на западных политиках. Антироссийские санкции называет "воплощением лицемерия". В 1990-е годы он лично познакомился с Владимиром Путиным.

Конгрессмен убежден, что США и Россия должны не соперничать, а объединить усилия для борьбы с общими мировыми угрозами – такими, как международный терроризм и ядерная опасность, исходящая от Северной Кореи. Он считает, что США не должны наращивать свое военное присутствие в Европе, поскольку Европа должна учиться защищать себя сама, в то время как Россия не представляет для неё реальной угрозы.

Дипломат

"Американцев убеждают в том, что Россия становится враждебной державой, как во времена холодной войны. Многие люди в США верят этому. Их невежеством манипулируют политики, которые тоже не понимают, что происходит. Нужно, чтобы люди поняли, что Россия – сильное современное государство. Когда президент России делает что-то в интересах своей страны, это нужно понимать так, что он заботится об интересах своего народа. Я бы хотел, чтобы у нас был президент, который так же заботится о наших интересах, как президент России – об интересах своей страны", – заявил Дана Рорабахер, выступая на встрече с экспертами Международного дискуссионного клуба "Валдай" в апреле 2016 года.

Томаса Грэма американское издание Politico называет "человеком Киссинджера". Легендарный государственный деятель, дипломат и эксперт в области международных отношений, Генри Киссинджер служил при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде сначала советником по национальной безопасности, затем госсекретарем. По утверждению издания, он может стать посредником между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, с которым он, так же, как и Дана Рорабахер, познакомился в 1990-е.

Томас Грэм – опытный дипломат. В Белом доме времен Джорджа Буша-младшего он служил специальным помощником президента по вопросам политики в отношении России и покинул эту должность из-за серьезных разногласий с администрацией. Работал старшим директором по России в Совете национальной безопасности, в программе "Россия-Евразия" Фонда Карнеги. В 80-е – 90-е годы был на дипломатической работе, и в этот период он дважды получал назначения в посольство США в Москве.

Сегодня Грэм – старший директор консалтинговой фирмы Kissinger Associates и старший научный сотрудник Йельского университета, где он ведет семинар на тему "США, Россия и европейская безопасность", а также является одним из основателей и сопредседателей Проекта российских исследований этого университета.

© Фото: mgimo.ru Управляющий директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм

Считается одним из лучших американских экспертов по России, в совершенстве владеет русским языком.

Томаса Грэма часто называют "величайшим реалистом", и это в полной мере отражает его позицию, касающуюся американо-российских отношений. Он убежден, что сотрудничество США и России должно основываться "не на осознании общих ценностей, и не на общем видении справедливого мирового порядка. В этих условиях не может быть и речи о "стратегическом альянсе с российской реформой" (фраза президента Клинтона), "стратегическом партнерстве" (президента Джорджа Буша-младшего) и "перезагрузке" (президента Обамы). Время требует новых отношений — без иллюзий в отношении России и того, куда она движется", написал он в своей статье в журнале "Россия в глобальной политике".

В отличие от Рорабахера, Грэм не считает, что России и Америке быстро удастся найти общий язык и прийти к тесному сотрудничеству, но он убежден, что усилия в этом направлении предпринимать необходимо, хотя сам процесс сближения будет долгим и трудным.

"Должно пройти время, которое необходимо использовать с умом, чтобы переосмыслить наши отношения в стремительно меняющемся мире. Надеяться на то, что наши отношения сразу улучшатся из-за того, что придет новая администрация в Белый дом, — это ерунда. Если мы хотим исправить их фундаментально, это потребует огромных усилий в течение долгого времени. Первый шаг — возобновить каналы общения между нашими странами, не только на официальном уровне, но и на неофициальном — между обычными людьми. Это необходимо для того, чтобы мы начали прямо обсуждать наши проблемы и честно артикулировать наши интересы", — сказал он в одном из своих интервью.

"Оба – реалисты"

Главное же различие позиций Рорабахера и Грэма состоит в том, что если конгрессмен видит основной сферой сотрудничества двух стран борьбу с терроризмом и угрозами, исходящими от агрессивных режимов, то дипломат считает, что эта сфера должна быть значительно шире. Главной ее составляющей, по его мнению, должно стать создание баланса сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в треугольнике США-Китай-Россия.

Дана Рорабахер в первую очередь является политиком, Томас Грэм – экспертом. Но оба они – реалисты, отрицающие идеологическую внешнюю политику, утверждает программный директор дискуссионного фонда "Валдай" Дмитрий Суслов. И Рорабахер, и Грэм в разное время были гостями этого международного клуба.

"Томас Грэм – один из величайших реалистов в американском политическом истэблишменте. Он один из сподвижников Генри Киссинджера, и всегда утверждал и продолжает утверждать, что Россия и США должны выстраивать отношения на основе интересов, а не ценностей, и философией этих отношений должно быть прагматическое взаимодействие, основанное на продвижении национальных интересов друг друга – без попыток трансформировать друг друга", — говорит Дмитрий Суслов.

Дана Рорабахер, по его словам, придерживается примерно тех же взглядов.

"Он находится в подавляющем меньшинстве в нынешнем составе конгресса, и он один из немногих республиканцев, кто придерживается пророссийских взглядов и даже симпатизирует воссоединению Крыма с Россией. Он во многом является единомышленником Дональда Трампа и разделяет подавляющее большинство того, о чем говорит Трамп и его ближайшие сподвижники, как, например, генерал Майкл Флинн – будущий советник президента по национальной безопасности", — утверждает Дмитрий Суслов.

© AP Photo/ Evan Vucci Дональд Трамп и Майкл Флинн во время предвыборной кампании. 2016 год

Он убежден, что наиболее логичным было бы назначение послом в Россию конгрессмена Даны Рорабахера, тогда как Томас Грэм вполне мог бы занять должности советника президента по России и старшего директора по России в Совете национальной безопасности – в этом качестве Грин уже работал в администрации Джорджа Буша-младшего. В то же время, по мнению Дмитрия Суслова, оба – и конгрессмен, и дипломат – вполне достойные кандидаты на пост посла в Москве.

С этим согласен и главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов (Томас Грэм — постоянный автор этого издания).

"Грэм и Рорабахер – два разных типажа. Грэм – карьерный, очень опытный дипломат с солидной академической подготовкой. Он человек твердых реалистических взглядов, принадлежит к старой "киссенджерианской" школе. Назначение послом будет означать для него возвращение на государственную службу, с которой он давно ушел. Рорабахер, прежде всего, политик. Это конгрессмен, проявляющий явные симпатии к России, которые основаны у него на очень жестком антикитайском подходе, в чем полностью совпадает с Трампом. Его назначение, если оно произойдет, без сомнения будет политическим", — говорит Федор Лукьянов.

The Hill выражает опасение, что кандидатура Рорабахера из-за его пророссийской позиции может столкнуться с серьезными трудностями при утверждении в сенате. По мнению Федора Лукьянова, опасения эти беспочвенны, поскольку в конгрессе Рорабахер воспринимается прежде всего как решительный противник Китая, и лишь в этой связи – как "пророссийский" конгрессмен.