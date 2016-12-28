США
30.1230 декабря15:36МСК
USD60.66+0.38
EUR63.81+0.79
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Дипломат или конгрессмен: кто станет послом США в России

18:3628.12.2016
(обновлено: 12:15 29.12.2016)
5103233
Дипломат или конгрессмен: кто может стать послом США в России
© РИА Новости. Виталий Подвицкий

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2016/ Saul Loeb 
Стало известно, кого Трамп выбрал на главные посты в Совете нацбезопасности
Западные СМИ пытаются угадать, кому избранный президент США Дональд Трамп предложит должность посла в России. В качестве главных кандидатов упоминаются два имени: конгрессмен Дана Рорабахер и дипломат Томас Грэм. Оба — признанные специалисты по России, и у каждого свое видение того, как надо выстраивать американо-российские отношения.

Конгрессмен

Американское политическое издание The Hill называет 69-летнего депутата Палаты представителей Дану Рорабахера наиболее вероятным кандидатом на пост посла США в Москве. Газета уточняет, что сам он отказался комментировать слухи о возможном назначении. При этом издание ссылается на The Washington Post, по утверждению которой, переходная команда Трампа неоднократно обсуждала с ним такую возможность.

Сенатор Дана Рорабакер. Архивное фото
© Flickr/ Gage Skidmore
Кандидат в госсекретари США отчитал телеведущую за предвзятость к России
Рорабахер – старожил Конгресса США, где он с 1989 года представляет Калифорнию и является председателем подкомитета по Европе, Евразии и новым вызовам Комитета по иностранным делам Палаты представителей.

До того, как посвятить себя парламентской деятельности, он работал адвокатом, затем был заместителем пресс-секретаря в команде президента Рональда Рейгана на выборах 1976 и 1980 годов, а с 1981 года семь лет состоял спичрайтером Рейгана.

The Hill называет его "конгрессменом, который в течение трех десятилетий сопротивляется бескомпромиссной политике республиканцев по отношению к России".

© AP Photo/ Paul Holston
Американский конгрессмен Дана Рорабахер, 2016 год

Дана Рорабахер — резкий критик "Акта Магнитского" и, по некоторым сведениям, возглавляет оппозиционное лобби в конгрессе, добивающееся его отмены. Он поддержал итоги референдума о статусе Крыма и был одним из немногих депутатов, проголосовавших в марте 2014 года против предоставления $1 миллиарда кредитных гарантий правительству Украины. Убежден, что ответственность за кризис на Украине лежит на западных политиках. Антироссийские санкции называет "воплощением лицемерия". В 1990-е годы он лично познакомился с Владимиром Путиным.

Конгрессмен убежден, что США и Россия должны не соперничать, а объединить усилия для борьбы с общими мировыми угрозами – такими, как международный терроризм и ядерная опасность, исходящая от Северной Кореи. Он считает, что США не должны наращивать свое военное присутствие в Европе, поскольку Европа должна учиться защищать себя сама, в то время как Россия не представляет для неё реальной угрозы.

Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости. Эдуард Песов
Перейти в фотобанк
Конгрессмен: членам администрации США глупо видеть в России врага
"Американцев убеждают в том, что Россия становится враждебной державой, как во времена холодной войны. Многие люди в США верят этому. Их невежеством манипулируют политики, которые тоже не понимают, что происходит. Нужно, чтобы люди поняли, что Россия – сильное современное государство. Когда президент России делает что-то в интересах своей страны, это нужно понимать так, что он заботится об интересах своего народа. Я бы хотел, чтобы у нас был президент, который так же заботится о наших интересах, как президент России – об интересах своей страны", – заявил Дана Рорабахер, выступая на встрече с экспертами Международного дискуссионного клуба "Валдай" в апреле 2016 года.

Дипломат

Томаса Грэма американское издание Politico называет "человеком Киссинджера". Легендарный государственный деятель, дипломат и эксперт в области международных отношений, Генри Киссинджер служил при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде сначала советником по национальной безопасности, затем госсекретарем. По утверждению издания, он может стать посредником между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, с которым он, так же, как и Дана Рорабахер, познакомился в 1990-е.

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Архивное фото.
© РИА Новости. Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Politico рассказал, как Киссинджер поможет России и США найти общий язык
Томас Грэм – опытный дипломат. В Белом доме времен Джорджа Буша-младшего он служил специальным помощником президента по вопросам политики в отношении России и покинул эту должность из-за серьезных разногласий с администрацией.  Работал старшим директором по России в Совете национальной безопасности, в программе "Россия-Евразия" Фонда Карнеги. В 80-е – 90-е годы был на дипломатической работе, и в этот период он дважды получал назначения в посольство США в Москве.

Сегодня Грэм – старший директор консалтинговой фирмы Kissinger Associates и старший научный сотрудник Йельского университета, где он ведет семинар на тему "США, Россия и европейская безопасность", а также является одним из основателей и сопредседателей Проекта российских исследований этого университета.

© Фото: mgimo.ru
Управляющий директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм

Считается одним из лучших американских экспертов по России, в совершенстве владеет русским языком.

Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ John Minchillo
Bild: Киссинджер может стать посредником между США и Россией
Томаса Грэма часто называют "величайшим реалистом", и это в полной мере отражает его позицию, касающуюся американо-российских отношений. Он убежден, что сотрудничество США и России должно основываться "не на осознании общих ценностей, и не на общем видении справедливого мирового порядка. В этих условиях не может быть и речи о "стратегическом альянсе с российской реформой" (фраза президента Клинтона), "стратегическом партнерстве" (президента Джорджа Буша-младшего) и "перезагрузке" (президента Обамы). Время требует новых отношений — без иллюзий в отношении России и того, куда она движется", написал он в своей статье в журнале "Россия в глобальной политике".

В отличие от Рорабахера, Грэм не считает, что России и Америке быстро удастся найти общий язык и прийти к тесному сотрудничеству, но он убежден, что усилия в этом направлении предпринимать необходимо, хотя сам процесс сближения будет долгим и трудным.

"Должно пройти время, которое необходимо использовать с умом, чтобы переосмыслить наши отношения в стремительно меняющемся мире. Надеяться на то, что наши отношения сразу улучшатся из-за того, что придет новая администрация в Белый дом, — это ерунда. Если мы хотим исправить их фундаментально, это потребует огромных усилий в течение долгого времени. Первый шаг — возобновить каналы общения между нашими странами, не только на официальном уровне, но и на неофициальном — между обычными людьми. Это необходимо для того, чтобы мы начали прямо обсуждать наши проблемы и честно артикулировать наши интересы", — сказал он в одном из своих интервью.

Избраннный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2016/ Don Emmert
Москва разрабатывает повестку дня отношений с США при Трампе
Главное же различие позиций Рорабахера и Грэма состоит в том, что если конгрессмен видит основной сферой сотрудничества двух стран борьбу с терроризмом и угрозами, исходящими от агрессивных режимов, то дипломат считает, что эта сфера должна быть значительно шире. Главной ее составляющей, по его мнению, должно стать создание баланса сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в треугольнике США-Китай-Россия.

"Оба – реалисты"

Дана Рорабахер в первую очередь является политиком, Томас Грэм – экспертом. Но оба они – реалисты, отрицающие идеологическую внешнюю политику, утверждает программный директор дискуссионного фонда "Валдай" Дмитрий Суслов. И Рорабахер, и Грэм в разное время были гостями этого международного клуба.

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Путин ожидает изменения отношений с США в следующем году
"Томас Грэм – один из величайших реалистов в американском политическом истэблишменте. Он один из сподвижников Генри Киссинджера, и всегда утверждал и продолжает утверждать, что Россия и США должны выстраивать отношения на основе интересов, а не ценностей, и философией этих отношений должно быть прагматическое взаимодействие, основанное на продвижении национальных интересов друг друга – без попыток трансформировать друг друга", — говорит Дмитрий Суслов.

Дана Рорабахер, по его словам, придерживается примерно тех же взглядов.

"Он находится в подавляющем меньшинстве в нынешнем составе конгресса, и он один из немногих республиканцев, кто придерживается пророссийских взглядов и даже симпатизирует воссоединению Крыма с Россией. Он во многом является единомышленником Дональда Трампа и разделяет подавляющее большинство того, о чем говорит Трамп и его ближайшие сподвижники, как, например, генерал Майкл Флинн – будущий советник президента по национальной безопасности", — утверждает Дмитрий Суслов.

© AP Photo/ Evan Vucci
Дональд Трамп и Майкл Флинн во время предвыборной кампании. 2016 год

Он убежден, что наиболее логичным было бы назначение послом в Россию конгрессмена Даны Рорабахера, тогда как Томас Грэм вполне мог бы занять должности советника президента по России и старшего директора по России в Совете национальной безопасности – в этом качестве Грин уже работал в администрации Джорджа Буша-младшего. В то же время, по мнению Дмитрия Суслова, оба – и конгрессмен, и дипломат – вполне достойные кандидаты на пост посла в Москве.

С этим согласен и главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов (Томас Грэм — постоянный автор этого издания).

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Сигналы, которые Путин послал Америке
"Грэм и Рорабахер – два разных типажа. Грэм – карьерный, очень опытный дипломат с солидной академической подготовкой. Он человек твердых реалистических взглядов, принадлежит к старой "киссенджерианской" школе. Назначение послом будет означать для него возвращение на государственную службу, с которой он давно ушел. Рорабахер, прежде всего, политик. Это конгрессмен, проявляющий явные симпатии к России, которые основаны у него на очень жестком антикитайском подходе, в чем полностью совпадает с Трампом. Его назначение, если оно произойдет, без сомнения будет политическим", — говорит Федор Лукьянов.

The Hill выражает опасение, что кандидатура Рорабахера из-за его пророссийской позиции может столкнуться с серьезными трудностями при утверждении в сенате. По мнению Федора Лукьянова, опасения эти беспочвенны, поскольку в конгрессе Рорабахер воспринимается прежде всего как решительный противник Китая, и лишь в этой связи – как "пророссийский" конгрессмен.

Комментировать
+
В мире
Обсуждение
5 пользователей оставили 5 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.