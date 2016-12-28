Дипломат или конгрессмен: кто станет послом США в России

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости
Конгрессмен
Американское политическое издание The Hill называет 69-летнего депутата Палаты представителей Дану Рорабахера наиболее вероятным кандидатом на пост посла США в Москве. Газета уточняет, что сам он отказался комментировать слухи о возможном назначении. При этом издание ссылается на The Washington Post, по утверждению которой, переходная команда Трампа неоднократно обсуждала с ним такую возможность.
До того, как посвятить себя парламентской деятельности, он работал адвокатом, затем был заместителем пресс-секретаря в команде президента Рональда Рейгана на выборах 1976 и 1980 годов, а с 1981 года семь лет состоял спичрайтером Рейгана.
The Hill называет его "конгрессменом, который в течение трех десятилетий сопротивляется бескомпромиссной политике республиканцев по отношению к России".
Дана Рорабахер — резкий критик "Акта Магнитского" и, по некоторым сведениям, возглавляет оппозиционное лобби в конгрессе, добивающееся его отмены. Он поддержал итоги референдума о статусе Крыма и был одним из немногих депутатов, проголосовавших в марте 2014 года против предоставления $1 миллиарда кредитных гарантий правительству Украины. Убежден, что ответственность за кризис на Украине лежит на западных политиках. Антироссийские санкции называет "воплощением лицемерия". В 1990-е годы он лично познакомился с Владимиром Путиным.
Конгрессмен убежден, что США и Россия должны не соперничать, а объединить усилия для борьбы с общими мировыми угрозами – такими, как международный терроризм и ядерная опасность, исходящая от Северной Кореи. Он считает, что США не должны наращивать свое военное присутствие в Европе, поскольку Европа должна учиться защищать себя сама, в то время как Россия не представляет для неё реальной угрозы.
Дипломат
Томаса Грэма американское издание Politico называет "человеком Киссинджера". Легендарный государственный деятель, дипломат и эксперт в области международных отношений, Генри Киссинджер служил при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде сначала советником по национальной безопасности, затем госсекретарем. По утверждению издания, он может стать посредником между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, с которым он, так же, как и Дана Рорабахер, познакомился в 1990-е.
Сегодня Грэм – старший директор консалтинговой фирмы Kissinger Associates и старший научный сотрудник Йельского университета, где он ведет семинар на тему "США, Россия и европейская безопасность", а также является одним из основателей и сопредседателей Проекта российских исследований этого университета.
Считается одним из лучших американских экспертов по России, в совершенстве владеет русским языком.
В отличие от Рорабахера, Грэм не считает, что России и Америке быстро удастся найти общий язык и прийти к тесному сотрудничеству, но он убежден, что усилия в этом направлении предпринимать необходимо, хотя сам процесс сближения будет долгим и трудным.
"Должно пройти время, которое необходимо использовать с умом, чтобы переосмыслить наши отношения в стремительно меняющемся мире. Надеяться на то, что наши отношения сразу улучшатся из-за того, что придет новая администрация в Белый дом, — это ерунда. Если мы хотим исправить их фундаментально, это потребует огромных усилий в течение долгого времени. Первый шаг — возобновить каналы общения между нашими странами, не только на официальном уровне, но и на неофициальном — между обычными людьми. Это необходимо для того, чтобы мы начали прямо обсуждать наши проблемы и честно артикулировать наши интересы", — сказал он в одном из своих интервью.
"Оба – реалисты"
Дана Рорабахер в первую очередь является политиком, Томас Грэм – экспертом. Но оба они – реалисты, отрицающие идеологическую внешнюю политику, утверждает программный директор дискуссионного фонда "Валдай" Дмитрий Суслов. И Рорабахер, и Грэм в разное время были гостями этого международного клуба.
Дана Рорабахер, по его словам, придерживается примерно тех же взглядов.
"Он находится в подавляющем меньшинстве в нынешнем составе конгресса, и он один из немногих республиканцев, кто придерживается пророссийских взглядов и даже симпатизирует воссоединению Крыма с Россией. Он во многом является единомышленником Дональда Трампа и разделяет подавляющее большинство того, о чем говорит Трамп и его ближайшие сподвижники, как, например, генерал Майкл Флинн – будущий советник президента по национальной безопасности", — утверждает Дмитрий Суслов.
Он убежден, что наиболее логичным было бы назначение послом в Россию конгрессмена Даны Рорабахера, тогда как Томас Грэм вполне мог бы занять должности советника президента по России и старшего директора по России в Совете национальной безопасности – в этом качестве Грин уже работал в администрации Джорджа Буша-младшего. В то же время, по мнению Дмитрия Суслова, оба – и конгрессмен, и дипломат – вполне достойные кандидаты на пост посла в Москве.
С этим согласен и главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов (Томас Грэм — постоянный автор этого издания).
The Hill выражает опасение, что кандидатура Рорабахера из-за его пророссийской позиции может столкнуться с серьезными трудностями при утверждении в сенате. По мнению Федора Лукьянова, опасения эти беспочвенны, поскольку в конгрессе Рорабахер воспринимается прежде всего как решительный противник Китая, и лишь в этой связи – как "пророссийский" конгрессмен.