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В мире

В Греции на островах построят тюрьмы для беженцев и мигрантов

Тема:
Ситуация с беженцами в Европе (4239)
18:0228.12.2016
(обновлено: 18:03 28.12.2016)
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Мигранты на греческом острове Хиос. Архивное фото
© AP Photo/ Petros Giannakouris

АФИНЫ, 28 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Для нарушивших закон мигрантов и беженцев на островах в Греции построят закрытые центры содержания под стражей, заявил в среду на пресс-конференции министр миграционной политики Яннис Музалас.

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В последние месяцы зафиксированы десятки нарушений закона и преступлений со стороны иммигрантов, при этом многие из них остались на свободе. В городе Митилини на острове Лесбос лишь за один вечером были совершены десять краж со взломом. Мигранты нападают на местных жителей на Косе и Хиосе, устраивают бунты и поджигают лагеря.

"На островах ситуация очень сложная. Предпринимаются усилия по созданию небольших помещений вместимостью на 100-200 человек для совершивших проступки, а также по усилению службы предоставления убежища", — сообщил Музалас.

Как сообщило общественное телевидение ERT, Музалас объявил также о создании структуры для беспризорных детей в бывших военных лагерях и центрах приема беженцев. Действуют в общей сложности 36 структур, которые могут вместить 600-900 человек, сказал министр.

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© REUTERS/ Murad Sezer/File Photo
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Сейчас на греческих островах находится около 15 тысяч человек, а всего в Греции зарегистрированы, по официальным данным, около 63 тысяч беженцев и мигрантов.

До апреля будут введены электронные удостоверения личности для беженцев и иммигрантов, находящихся в стране, и начнется полная перепись всех тех, кто остается в Греции, сказал министр.

К марту в лагерях беженцев закроют столовые, бесплатное питание заменят денежной помощью, так что иммигранты смогут сами делать покупки в магазинах и готовить пищу. Размер ежемесячной помощи не может превышать минимальный гарантированный доход, составляющий 400 евро на одну семью. Как заявил министр, сумма не может быть больше пособий, выдаваемых греческим семьям, поэтому она не будет превышать размер пособия по бедности.

Музалас заверил, что сейчас каждый беженец и мигрант будут обеспечены кровом, отоплением, медицинским обслуживанием и питанием.

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