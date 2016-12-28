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В мире

Эксперты объяснили, чем опасна антипоселенческая резолюция СБ ООН

Тема:
Главное за 28 декабря 2016 года (13)
17:5128.12.2016
(обновлено: 18:51 28.12.2016)
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Столкновения между палестинцами и израильской полицией в поселении Бейт-Эль. Архивное фото
© AFP 2016/ Abbas Momani

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 дек – РИА Новости. Антипоселенческая резолюция СБ ООН не грозит Израилю санкциями за невыполнение, но опасна как правовой базис для наращивания международного давления, прецедент переноса одного из аспектов палестинской проблемы на многостороннюю площадку и фактический отказ США от прежних, более щадящих, взаимопониманий со своим главным ближневосточным союзником, говорят опрошенные РИА Новости эксперты.

Избранный президент Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2016/ Don Emmert
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Резолюция провозглашает еврейские поселения, в которых на оккупированных территориях, включая Восточный Иерусалим, живут порядка 600 тысяч израильтян, нарушением норм международного права и препятствием для достижения мира в регионе. Совет Безопасности требует прекратить всю поселенческую деятельность и рекомендует мировому сообществу при выстраивании отношений с еврейским государством дифференцировать собственно территорию Израиля и оккупированные им земли.

"Создан результативный прецедент переноса центра тяжести на международную платформу, чего Израиль всегда пытался избежать. То есть мы говорили: "Давайте договориться напрямую, не уходя в многосторонний формат, где на участников конфликта оказывают внешнее давление и заставляют их действовать в том или ином ключе". С этим соглашались, но теперь тенденция перебита. Это именно то, что выводит Израиль из себя", — говорит израильский военно-политический эксперт Андрей Кожинов.

Израильский флаг. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Он назвал резолюцию одной из самых крупных за последние годы дипломатических побед палестинцев, которые говорят об исчерпанности двустороннего формата, жалуются на неравенство переговорных возможностей с израильтянами и выступают за вовлечение в качестве арбитров в мирный процесс максимально широкого круга стран — по образцу механизма решения иранской атомной проблемы.

Резолюция 2334 была утверждена 14 голосами "за" при воздержавшихся США, которые тем не менее впервые за восемь лет президентства Барака Обамы остались глухи к многочисленным просьбам из Иерусалима использовать право вето. В Израиле исполнять документ отказываются и критикуют уходящего хозяина Белого дома за разрыв с многолетней традицией не навязывать через ООН параметры окончательного статуса, которые должны согласовываться за столом переговоров обеими сторонами конфликта. "Друзья не ведут друзей в Совбез", — говорил об этом премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Израильский флаг. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Ксения Светлова, депутат Кнессета от оппозиционного блока "Сионистский лагерь", трактует позицию США как фактический отказ от достигнутых более десяти лет назад взаимопониманий с Израилем по поселенческой проблеме. Она напомнила, как в 2004 году президент Джордж Буш-младший писал премьер-министру Ариэлю Шарону, готовившемуся уходить из сектора Газа, о признании "новых реалий на местах", включая крупные поселенческие блоки, и согласии с тем, что "нереалистично ожидать" полного восстановления "довоенных" границ по результатам палестино-израильского мирного процесса.

"Нынешняя резолюция опасна прежде всего тем, что она не делает никакого различия между основными поселенческими блоками или кварталами Восточного Иерусалима с одной стороны и удаленными одиночными поселениями с другой. С точки зрения авторов резолюции, Котель (иерусалимская Стена плача) или (иерусалимский) район Гило – то же самое, что и (небольшой и нелегальный даже с точки зрения израильских законов поселенческий форпост – ред.) Амона", — говорит собеседница агентства.

Министр внутренней безопасности и стратегического планирования Израиля Гилад Эрдан. Архивное фото
© AP Photo/ Tsafrir Abayov
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"Мы знаем, что предыдущие американские администрации делали большое различие между одними и вторыми. К сожалению, правительство Нетаньяху привело к тому, что эти достижения предыдущих лидеров Израиля, в том числе, например, (нынешнего сопредседателя "Сионистского лагеря" — ред.) Ципи Ливни, которая выбивала вместе с Шароном обещания у Буша, все это сведено на нет", — сказала Светлова.

Кожинов обращает внимание на пункт резолюции о необходимости дифференцировать Израиль и земли, оккупированные им, при выстраивании отношений с еврейским государством. Этот призыв, по его мнению, может придать дополнительный импульс и правовую опору движению за бойкот поселений и производимой там продукции. Интернациональная кампания, с которой ведет борьбу Израиль, известна под аббревиатурой BDS – "бойкот, дивестиции и санкции".

"Сама по себе резолюция не прописывает санкционного механизма, там не сказано, что и кому будет за невыполнение. Она опирается на шестую главу Устава ООН "Мирное разрешение споров", а не более решительную и жесткую седьмую – "Действия в отношении угрозы мира, нарушений мира и актов агрессии". Так что моментальных серьезных последствий для Израиля она иметь, очевидно, не будет", — говорит он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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"Тем не менее есть призыв к государствам дифференцировать Израиль и территории в выстраивании отношений. Это то, что уже началось в Евросоюзе и не только там – разделение продукции, которая была произведена в поселениях и в самом Израиле. Все это может сильно укрепить позиции BDS", — сказал собеседник агентства.

Пострадать от этого могут и сами палестинцы, многие из которых работают на производствах в еврейских поселениях. "Снижение поставок оттуда бьет по тем же самым палестинским рабочим, которые десятками тысяч работают на Западном берегу и в Израиле и приносят домой немалые деньги. То есть палестинская экономика тоже получит большой удар", — предупреждает Кожинов.

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В мире
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5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Berkut752
    Бабамка решил перед уходом, громко пукнуть и хлопнуть дверью.
    19:40
    28.12.2016
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  • Tut_en
    Израильские эксперты врут.Устраивают спектакль на весь мир.Их лживые возмущения,это всего лишь пыль в глаза мировой общественности.На самом деле ,антипоселенческая резолюция СБ ООН выгодна Израилю.Эта резолюция развязывает ему руки ,для военного противостояния с Палестиной,хотя какое там противостояние,понятно кто победит,Ираиль.Но вот кто ему позволит это сделать.Резолюция СБ ООН --это позволение Израилю к войне,со стороны СШАи их союзников.Вопрос весь в том что скажет Россия и ее союзники.Израилю следовало бы хорошо подумать,прежде чем начинать такое,но уже поздно ,авантюра началась.
    19:50
    28.12.2016
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  • Miron
    Бред сивой кобылы.

    Кто когда считал "незаконные поселения" не - евреев.
    Израиль прав в своём возмущении поскольку так - называемая "резолюция" делит людей по национально - этническому признаку. То есть представляет попытку узаконить

    а. сегрегацию по рассово - племенному признаку
    б. деля людей на евреев против не евреев

    Подобные, так называемые "резолюции", это самый натуральный позор, а не "резолюция".

    Учитывая тот факт что резолюция пытается провозгласить законы, отделяющие Евреев от всех остальных в Иерусалиме, резолюция и её подтверждение Россией, правопреемницей СССР, является беспрецедентным актом, нарушающим все нравственные нормы Российского государства, и линии руководства СССР и России как её правопреемника, в виду гуманитарных соображений.

    Руководству РФ настоятельная просьба отозвать свой голос "за" под резолюцией ООН. Безотносительно к Израилю или не Израилю, Евреями или не - Евреям.

    Резолюции делящие людей по этническим признакам это атавизм времён империй, в которых человеческому праву отводилась роль демпфера, облегчавшего взаимоотношения работодателя и простолюдин. Практика подобного деления людей является безнравственной и аморальной, и противоречит самому уставу ООН.
    20:14
    28.12.2016
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  • mr.mars1984
    почему против израиля не вводят санкции за оккупацию чужой территории ?
    02:48
    29.12.2016
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  • Илья Broth
    Никакого этнического деления в резолюции не усматриваю.Десятилетия Израиль не может решить свои проблемы с арабами по части территории в первую очередь.Постоянные стычки,обстрелы и убийства обычное дело с начала оккупации.Потеряв поддержку сшп,засуетился,беспокоясь,что мир принудит вернуть отобранное.
    08:49
    29.12.2016
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