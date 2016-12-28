Британия начала отказывать гражданам ЕС в получении гражданства

ЛОНДОН, 28 дек — РИА Новости, Наталья Копылова. Власти Великобритании начали отказывать гражданам Евросоюза в получении британского гражданства после референдума о Brexit, сообщают британские СМИ.
Одним из ярких случаев, который получил общественный резонанс, стала ситуация с гражданкой Голландии, прожившей в Великобритании 24 года. Подданная Голландии Моник Хокинс замужем за британцем, пара имеет двоих общих детей.
В ответ на запрос о получении гражданства, МВД Великобритании порекомендовало женщине покинуть страну.
Как отмечает газета The Guardian, история Хокинс отражает проблему миллионов граждан ЕС, живущих в Британии, с которой им предстоит столкнуться в ходе Brexit. Граждане ЕС, чьи супруги являются британцами, по действующему законодательству не смогут автоматически получить английское гражданство, подчеркивает издание.
Хокинс сообщила, что подавая заявление на получение гражданства, не смогла предоставить оригинал своего голландского паспорта, так как в связи с недавней смертью отца должна была выехать в Голландию и паспорт был ей необходим для поездки.
Рассмотрев заявление голландки, МВД Великобритании не только отклонило его по причине отсутствия паспорта, но и направило ей письмо, в котором говорится, что она больше не может находиться в стране.
Получив это письмо, Хокинс не смогла добиться обсуждения своего дела с ведомством по телефону или электронной почте. В настоящее время женщина готовит апелляцию на решение британских властей.
Хокинс и ее супруг считают, что данное положение дел является дискриминацией по отношению к супругам британцев, которые являются гражданами стран ЕС, так как все остальные иностранцы, вступающие в брак с гражданами Британии, получают право на британское гражданство.
Британское МВД, в свою очередь, пояснило, что права граждан ЕС, проживающих в Великобритании, остаются неизменными до тех пор, пока Британия находится в составе Европейского блока.