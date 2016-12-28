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В мире

Британия начала отказывать гражданам ЕС в получении гражданства

17:4928.12.2016
213106
Флаг Великобритании на фоне Атомиума в парке Мини-Европа. Архивное фото
© AP Photo/ Virginia Mayo

ЛОНДОН, 28 дек — РИА Новости, Наталья Копылова. Власти Великобритании начали отказывать гражданам Евросоюза в получении британского гражданства после референдума о Brexit, сообщают британские СМИ.

Премьер-министр Великобритании Т. Мэй на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Одним из ярких случаев, который получил общественный резонанс, стала ситуация с гражданкой Голландии, прожившей в Великобритании 24 года. Подданная Голландии Моник Хокинс замужем за британцем, пара имеет двоих общих детей.

В ответ на запрос о получении гражданства, МВД Великобритании порекомендовало женщине покинуть страну.

Как отмечает газета The Guardian, история Хокинс отражает проблему миллионов граждан ЕС, живущих в Британии, с которой им предстоит столкнуться в ходе Brexit. Граждане ЕС, чьи супруги являются британцами, по действующему законодательству не смогут автоматически получить английское гражданство, подчеркивает издание.

© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Хокинс сообщила, что подавая заявление на получение гражданства, не смогла предоставить оригинал своего голландского паспорта, так как в связи с недавней смертью отца должна была выехать в Голландию и паспорт был ей необходим для поездки.

Рассмотрев заявление голландки, МВД Великобритании не только отклонило его по причине отсутствия паспорта, но и направило ей письмо, в котором говорится, что она больше не может находиться в стране.

Биг-Бен и здание британского парламента в Лондоне. Архивное фото
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Получив это письмо, Хокинс не смогла добиться обсуждения своего дела с ведомством по телефону или электронной почте. В настоящее время женщина готовит апелляцию на решение британских властей.

Хокинс и ее супруг считают, что данное положение дел является дискриминацией по отношению к супругам британцев, которые являются гражданами стран ЕС, так как все остальные иностранцы, вступающие в брак с гражданами Британии, получают право на британское гражданство.

Британское МВД, в свою очередь, пояснило, что права граждан ЕС, проживающих в Великобритании, остаются неизменными до тех пор, пока Британия находится в составе Европейского блока.

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В мире
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2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • gala_gran
    Тупой пример для разведения на эмоции. В UK для получения гражданства необходимо представить в соответствующее ведомство оригиналы документов, в т.ч. гражданского паспорта. Кроме того, никакой переписки по е-почте. а так же телефонных переговоров данное ведомство не проводит: только официальные письма на бумаге.
    Т. что гражданка Голландии тупо не выполнила требований по получению гражданства и сейчас истерит по этому поводу. А Вы, уважаемая пресса, эмоционально реагируете на не соблюдение законов.
    17:57
    28.12.2016
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  • Aaz1970
    Прекрасное начало... Англичане задают тон всей Европе.
    18:04
    28.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • gala_gran
    Тупой пример для разведения на эмоции. В UK для получения гражданства необходимо представить в соответствующее ведомство оригиналы документов, в т.ч. гражданского паспорта. Кроме того, никакой переписки по е-почте. а так же телефонных переговоров данное ведомство не проводит: только официальные письма на бумаге.
    Т. что гражданка Голландии тупо не выполнила требований по получению гражданства и сейчас истерит по этому поводу. А Вы, уважаемая пресса, эмоционально реагируете на не соблюдение законов.
    17:57
    28.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Aaz1970
    Прекрасное начало... Англичане задают тон всей Европе.
    18:04
    28.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
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