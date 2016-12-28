Британия начала отказывать гражданам ЕС в получении гражданства

ЛОНДОН, 28 дек — РИА Новости, Наталья Копылова. Власти Великобритании начали отказывать гражданам Евросоюза в получении британского гражданства после референдума о Brexit, сообщают британские СМИ.

Одним из ярких случаев, который получил общественный резонанс, стала ситуация с гражданкой Голландии, прожившей в Великобритании 24 года. Подданная Голландии Моник Хокинс замужем за британцем, пара имеет двоих общих детей.

В ответ на запрос о получении гражданства, МВД Великобритании порекомендовало женщине покинуть страну.

Как отмечает газета The Guardian, история Хокинс отражает проблему миллионов граждан ЕС, живущих в Британии, с которой им предстоит столкнуться в ходе Brexit. Граждане ЕС, чьи супруги являются британцами, по действующему законодательству не смогут автоматически получить английское гражданство, подчеркивает издание.

© РИА Новости. Алексей Филиппов Перейти в фотобанк Башня ратуши в Манчестере, где пройдет объявление итогов референдума о членстве Великобритании в Европейском союзе

Хокинс сообщила, что подавая заявление на получение гражданства, не смогла предоставить оригинал своего голландского паспорта, так как в связи с недавней смертью отца должна была выехать в Голландию и паспорт был ей необходим для поездки.

Рассмотрев заявление голландки, МВД Великобритании не только отклонило его по причине отсутствия паспорта, но и направило ей письмо, в котором говорится, что она больше не может находиться в стране.

Получив это письмо, Хокинс не смогла добиться обсуждения своего дела с ведомством по телефону или электронной почте. В настоящее время женщина готовит апелляцию на решение британских властей.

Хокинс и ее супруг считают, что данное положение дел является дискриминацией по отношению к супругам британцев, которые являются гражданами стран ЕС, так как все остальные иностранцы, вступающие в брак с гражданами Британии, получают право на британское гражданство.

Британское МВД, в свою очередь, пояснило, что права граждан ЕС, проживающих в Великобритании, остаются неизменными до тех пор, пока Британия находится в составе Европейского блока.