В Литве хотят сократить число российских телевизионных программ

ВИЛЬНЮС, 28 дек — РИА Новости. Поправки к закону "Об информировании общественности", предполагающие сокращение количества российской продукции на телевидении, зарегистрированы в среду в парламенте Литвы, передает агентство BNS с ссылкой на консерватора Лауринас Касчюнас.

Согласно проекту, количество программ ретрансляторов на языках ЕС должно составлять 90%, кроме специализированных пакетов. В 2014 году парламент Литвы отклонил схожий проект изменений в закон, предложенный президентом Далей Грибаускайте. Тогда президент аргументировала предложение борьбой с пропагандой и дезинформацией.

"Мы должны интегрироваться в европейское информационное пространство, и этот шаг — один из многих достичь цели. На нас влияют информационные действия из третьих стран, поэтому мы уверены, что данный способ будет полезен нашему обществу. Жаль, что раньше этого не было сделано, приходится исправлять прошлые ошибки… Третьи страны с востока, конкретно Россия, оказывает на нас огромное влияние. Я надеюсь, что парламент в этот раз примет поправку", — сказал Касчюнас.

В настоящий момент закон не предусматривает пропорций соотношения языков, на которых выходят программы ретрансляторов.