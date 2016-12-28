Трамп заявил, что не позволит неуважительно обращаться с Израилем

ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит неуважительно обращаться с Израилем.

"Мы не можем продолжать позволять обращаться с Израилем с подобным полным презрением и неуважением. США раньше были их отличным другом, но…" — написал Трамп в Twitter.

На прошлой неделе Совет Безопасности ООН принял резолюцию с осуждением поселенческой активности Израиля. Действующая администрация США отказалась накладывать на резолюцию вето и проинструктировала американских дипломатов воздержаться при голосовании. За это на администрацию Барака Обамы обрушились с критикой власти Израиля и Трамп.

"Началом конца была ужасная сделка с Ираном, а теперь еще и это (ООН)! Израиль, держись, 20 января быстро приближается!" — написал избранный президент США.

Трамп также критикует договоренности международного сообщества с Ираном, в соответствии с которыми с Тегерана сняли ряд санкций в обмен на гарантии мирного характера ядерной программы.