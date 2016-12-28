В Риме обрушился жилой дом, под завалами могут находиться люди

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Двухэтажное жилое здание обрушилось в среду на юго-западе итальянской столицы, передает телеканал Rainews24.

На место происшествия направлены кареты скорой помощи, пожарные машины и спасательный вертолет. Не исключено, что под завалами могут находиться как минимум два человека. Телеканал предполагает, что обрушение могло произойти из-за взрыва, вызванного утечкой газа.

Cудя по изображениям с сервиса Google Street View, улица, где произошло ЧП, застроена двух- или трехэтажными домами из нескольких квартир и небольшими особняками.