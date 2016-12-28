Глава ДНР снова встретится с Савченко, если это поможет обмену пленными

ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что готов вновь встретиться с депутатом Рады Украины Надеждой Савченко, ранее осужденной в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованной указом российского президента, если это поможет процессу обмена пленными в Донбассе.

Савченко 7 декабря посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Глава ДНР Захарченко сообщил, что предложил Савченко свой вариант решения вопроса по обмену пленными. Савченко заявила, что договорилась об обмене пленными в формате "226 на 52".

"Да, встречались. Основной вопрос — это обмен пленными. Если Минск (минские соглашения — ред.) провален, если в Минске эту тему не поднимали… мы готовы разговаривать с любым (кто сможет разморозить процесс обмена пленными — ред.). В Минске прописано четко "обмен "всех на всех". Украина же попыталась сначала максимально вытащить своих. Встречались с Надеждой. Если нужно будет встречаться еще раз, то встретимся", — сказал Захарченко в ходе прямого разговора с жителями республики.

Ранее в среду омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова заявила, что представителей Киева категорически не устраивает обмен военнопленными по формуле "всех на всех". Она при этом неоднократно призывала Киев провести обмен согласно шестому пункту комплекса мер по формуле "всех на всех" до Нового года. При этом она заявила, что ДНР и ЛНР готовы к обмену пленными с Киевом по формуле "690 на 47".