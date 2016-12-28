В Раде предложили выделять средства на развитие русского языка на Украине

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционный блок" Евгений Балицкий предлагает ежегодно выделять из бюджета средства на развитие и популяризацию русского языка. Текст законопроекта опубликовали на официальном сайте парламента.

Авторы документа предлагают поддерживать школы, специальные классы, курсы, кружки и семинары по изучению русского языка, а также повысить уровень владения русским языком, в том числе среди госслужащих.

Кроме того, предлагается содействовать изданию справочников, словарей, учебных пособий по русскому языку и другим языкам национальных меньшинств. Важное место авторы отводят также научно-популярным радио- и телепередачам.

"Средства на финансирование мероприятий по развитию и популяризации русского языка, других языков национальных меньшинств на Украине, а также печатной продукции на этих языках определяются отдельной строкой в ​​государственном бюджете Украины", — говорится в тексте законопроекта.

После госпереворота на Украине в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования двух языков в 13 из 27 регионов страны. Решение парламента об отмене "языкового" закона спровоцировало волнения на юге и юго-востоке Украины, на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. По данным открытых источников, почти три четверти жителей, в частности Донецкой области, считают русский язык родным.