Землетрясение на востоке Японии не коснулось АЭС

ТОКИО, 28 дек — РИА Новости, Иван Захарченко. Землетрясение магнитудой 6,3 в восточной Японии не вызвало происшествий на атомных электростанциях в этом регионе, в том числе на АЭС "Фукусима-1", пострадавшей от цунами в 2011 году, передает агентство Киодо.

Сейчас АЭС "Фукусима-1" находится в замороженном состоянии. До сих пор там ведутся работы по ликвидации последствий аварии.

Эпицентр нынешнего землетрясения магнитудой 6,3 находился на севере префектуры Ибараки, по японской семибалльной шкале сила подземных толчков составила там шесть баллов. Некоторое время спустя последовало повторное землетрясение магнитудой 4,7 по шкале Рихтера.

По данным телеканала NHK, временно остановлены скоростные поезда Синкансэн.