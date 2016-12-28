СМИ рассказали, какие проблемы Brexit создаст для Британии

БРЮССЕЛЬ, 28 дек — РИА Новости, Александр Шишло. В результате предстоящего выхода Великобритании из состава Евросоюза власти Соединенного королевства столкнутся с проблемой предоставления долгосрочного вида на жительство для почти трех миллионов граждан стран-членов ЕС, которые сейчас работают и хотели бы остаться в этой стране, пишет в среду электронная версия европейского издания газеты Politico.

"При том, что в Вестминстере есть политический консенсус, что Британии следует гарантировать права долгосрочного вида на жительство "трем миллионам", остается, в частности, загадкой, как это сделать", — отмечает издание.

По оценке экспертного центра British Future, при нынешнем бюрократическом подходе британских властей к предоставлению постоянного вида на жительство – в 2015 году было выдано немногим более 18 тысяч разрешений – потребуется не менее 150 лет для удовлетворения соответствующих прошений со стороны почти трех миллионов граждан ЕС.

В июне около 52% граждан Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС. Как заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, страна намерена до конца марта 2017 года активировать статью 50 Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза. В настоящее время Британия формирует свою переговорную позицию по предстоящим ключевым соглашениям с ЕС.