Коалиция уничтожила последний мост через Тигр в Мосуле

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Последний мост через реку Тигр в иракском Мосуле, связывавший западную и восточную части города, был уничтожен при авиаударе международной коалиции во главе с США, сообщил агентству Франс Пресс местный чиновник Хашем Брискани.

Иракские военные на первых этапах начавшейся в октябре операции против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) закрепились в нескольких районах на востоке Мосула, в то время как западная часть остается в руках террористов.

"Мост Аль-Атик стал целью авиаудара, что сделало его непригодным к использованию", — сказал Брискани, зампредседателя провинциального совета. По его словам, мост был последним между востоком и западом города.

Два местных жителя также подтвердили агентству, что после бомбардировки мост "невозможно перейти". По данным собеседников Франс Пресс, удар произошел во вторник.

Мосул, захваченный ИГ в 2014 году, в октябре начали освобождать совместные силы иракской армии, курдских отрядов пешмерга, ополчения и международной коалиции во главе с США.