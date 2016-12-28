В Иордании суд приговорил к казни пятерых участников ячейки ИГ

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Суд в Иордании приговорил пять человек к казни через повешение за участие в ячейке, связанной с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), передает государственное агентство Petra.

Представшие перед судом были задержаны в марте после рейдов в городе Ирбид на севере страны. Жертвой столкновений стал офицер иорданской полиции.

Суд признал боевиков виновными в террористических атаках, повлекших за собой гибель человека, планировании терактов, изготовлении и хранении взрывчатых веществ и пропаганде экстремистской идеологии.

Еще 15 человек, проходивших по делу ирбидской ячейки, получили тюремные сроки от трех до 15 лет с каторжными работами.